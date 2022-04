Nintendo reporte le film Super Mario Bros. au printemps 2023

En bref: le film d’animation Super Mario Bros. de Nintendo n’arrivera pas à temps pour les vacances comme prévu initialement. Le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, a déclaré qu’après avoir consulté le PDG du studio Illumination, Chris Meledandri, ils avaient décidé de déplacer la sortie mondiale au printemps 2023, soit le 7 avril en Amérique du Nord et le 28 avril au Japon.

Miyamoto n’a pas donné de raison pour le retard, mais l’exécutif s’est excusé pour le problème et a promis que l’attente en valait la peine.

C’est Miyamoto. Après avoir consulté Chris-san, mon partenaire chez Illumination sur le film Super Mario Bros., nous avons décidé de déplacer la sortie mondiale au printemps 2023, soit le 28 avril au Japon et le 7 avril en Amérique du Nord. Mes plus sincères excuses, mais je vous promets que cela en vaudra la peine. – Nintendo d’Amérique (@NintendoAmerica) 26 avril 2022

Nintendo travaille sur le film depuis au moins 2017. Contrairement au film original de Super Mario Bros. de 1993, le nouveau sera animé. Illumination est surtout connu pour les franchises Despicable Me, Sing et The Secret Life of Pets.

Fait amusant – le premier Super Mario Bros. a été le premier film basé sur une franchise de jeux vidéo. Il a reçu un mauvais accueil de la part des critiques et n’a obtenu qu’un score de 28% sur Rotten Tomatoes.

Nintendo a aligné une solide distribution de personnages pour la production, notamment Chris Pratt dans Mario, Charlie Day dans Luigi, Keegan-Michael Key dans Toad, Anya Taylor-Joy dans Peach, Seth Rogan dans Donkey Kong et Fred Armisen dans Cranky Kong.

Il y aura également des camées de Charles Martinet, l’acteur qui a exprimé plusieurs personnages de Mario depuis le début des années 90.