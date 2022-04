L’agence DoD prévient que l’accord de 22 milliards de dollars entre l’armée et Microsoft HoloLens pourrait être un gaspillage de l’argent des contribuables

En un mot: l’accord de Microsoft pour fournir à l’armée américaine 121 500 lunettes de réalité augmentée IVAS (Integrated Visual Augmentation Systems) basées sur sa technologie HoloLens pourrait représenter un gaspillage de 22 milliards de dollars de l’argent des contribuables, selon une agence de surveillance du ministère de la Défense.

En 2018, Microsoft a commencé à prototyper les lunettes IVAS et a obtenu un contrat de 480 millions de dollars de l’armée pour 100 000 unités. En avril de l’année dernière, Microsoft a remporté le contrat de construction de la version finale pour les soldats dans le cadre d’un accord d’une valeur de 22 milliards de dollars sur dix ans.

Le système combine des capteurs nocturnes, thermiques et embarqués à haute résolution dans un affichage tête haute. Il tire également parti de la réalité augmentée et de l’apprentissage automatique pour permettre un environnement d’entraînement en réalité mixte réaliste, a écrit la branche militaire.

Des signes indiquant que le projet pourrait rencontrer des problèmes sont arrivés quelques mois plus tard lorsque le déploiement des lunettes AR a été repoussé de l’exercice 2021 à septembre 2022, mais l’armée a déclaré qu’elle restait pleinement attachée à l’accord.

Pourtant, il semble que le bureau de l’inspecteur général (OIG) du département américain de la Défense ne partage pas l’enthousiasme de l’armée, rien que de nombreux soldats aient des problèmes avec les appareils. « L’achat d’IVAS sans obtenir l’acceptation des utilisateurs pourrait entraîner un gaspillage jusqu’à 21,88 milliards de dollars de fonds publics pour mettre en place un système que les soldats pourraient ne pas vouloir utiliser ou utiliser comme prévu », a-t-il écrit dans un rapport d’audit (via The Reg).

Le rapport indique qu’il y a eu une acceptation à la fois positive et négative des utilisateurs de l’IVAS par les soldats. Il n’est jamais entré dans beaucoup de détails, bien qu’une grande partie du contenu ait été expurgé. « Si les soldats n’aiment pas l’IVAS et ne trouvent pas qu’il améliore considérablement l’accomplissement de la mission, alors les soldats ne l’utiliseront pas », conclut l’OIG.

Douglas Bush, secrétaire adjoint de l’armée pour l’acquisition, la logistique et la technologie, a répondu au rapport en disant que le chiffre de 21,8 milliards de dollars était probablement le double de ce que l’armée dépenserait pour IVAS et représentait un plafond de contrat à la pire structure de prix possible.

Bush a ajouté qu’il est trop tôt pour dire les sentiments des soldats envers le système AR, notant que la plupart n’aimaient pas les lunettes de vision nocturne lorsqu’elles ont été introduites dans les années 1970, mais les appareils sont maintenant largement utilisés par l’armée. Il a également déclaré que les commentaires étaient subjectifs et influencés par des facteurs tels que la fatigue et la familiarité avec la technologie testée.

En fin de compte, l’OIG soutient que l’armée aurait dû s’assurer que les soldats voulaient utiliser la technologie IVAS avant de dépenser 22 milliards de dollars de l’argent des contribuables, ce qui semble assez sensé.