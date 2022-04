Taïwan contrôle près de la moitié de la capacité mondiale de fonderie, d’autres gouvernements se précipitent pour construire plus de fabs localement

Pourquoi c’est important : Selon Trendforce, Taïwan contrôlera 48 % de la capacité mondiale de fonderie en 2022, ce qui en fera le leader incontesté. Même avec le nombre croissant de pays essayant d’introduire la production de semi-conducteurs à l’intérieur de leurs frontières, on s’attend à ce que ce chiffre ne tombe qu’à 44 % d’ici 2025.

Après les dernières années de pénurie de puces causées par les fermetures pandémiques et les troubles géopolitiques, de plus en plus de gouvernements tentent de créer des industries locales de production de puces. Beaucoup d’entre eux se tournent vers des entreprises taïwanaises pour les aider à installer leurs usines.

En effet, Taïwan est crucial pour la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, représentant une part de marché de 26 % du chiffre d’affaires total des semi-conducteurs en 2021, ce qui le classe au deuxième rang mondial. Le pays détient respectivement 27 % et 20 % des parts de marché dans la conception de circuits intégrés et les industries de l’emballage et des tests. Il représente également 64 % du chiffre d’affaires mondial de la fonderie.

TSMC possède actuellement la technologie de traitement la plus avancée et prévoit de conserver la majeure partie de la production des futurs nœuds N3 et N2 à Taïwan. Pendant ce temps, d’autres fonderies taïwanaises comme UMC, Vanguard et PSMC couvrent des applications qui ne nécessitent pas de nœuds de pointe, comme l’automobile et l’IoT.

Actuellement, Taïwan compte le plus grand nombre de fabriques de 8 pouces et 12 pouces, 24 d’entre elles, suivies de la Chine, de la Corée du Sud et des États-Unis. En ce qui concerne les futures fonderies, Taïwan est toujours en tête de liste avec six, suivi de la Chine avec quatre, tandis que les États-Unis prévoient de construire trois nouvelles usines.

Même ainsi, Trendforce s’attend à ce que Taïwan contrôle encore 44 % de la capacité mondiale de fonderie d’ici 2025 et jusqu’à 58 % de la capacité mondiale pour les procédés avancés (16 nm et moins).