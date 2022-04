Poco F4 GT & Co : Qui a besoin d’un smartphone gaming ?

La sélection de smartphones de jeu s’élargit lentement mais sûrement. La filiale de Xiaomi, Poco, a présenté aujourd’hui son dernier modèle, explicitement destiné aux joueurs, le F4 GT. Nous en avons profité pour poser la question : quelqu’un a-t-il même besoin d’un smartphone de jeu ? Pour répondre à la question, nous devons d’abord savoir en quoi les smartphones de jeu diffèrent des smartphones ordinaires.

Différences smartphone de jeu et smartphone normal

Les téléphones de jeu sont principalement conçus pour exécuter des jeux mobiles exigeants aussi proprement que possible, et ils offrent également quelques petits extras qui devraient faciliter la vie des joueurs. Nous passons en revue les différences point par point et les expliquons à l’aide du nouveau Poco F4 GT :

Processeur puissant : Les smartphones de jeu ont généralement un processeur puissant ou SoC, car c’est le cœur du matériel. L’unité graphique est intégrée dans le soi-disant SoC (System on a Chip).

Les téléphones mobiles pour joueurs utilisent donc souvent le modèle le plus solide du marché. La F4 GT de Poco est équipée du Snapdragon 8 Gen 1, qui est actuellement la puce la plus rapide que vous puissiez obtenir. Vous pouvez également le trouver dans les smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S22+, du moins en dehors de l’Europe.

Plus de RAM et plus rapide : La mémoire principale doit également être aussi grande et rapide que possible pour les jeux. Le F4 GT a installé jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 ici. C’est définitivement à l’épreuve du temps, puisque certains des jeux mobiles actuellement les plus gourmands en matériel tels que Fortnite ou PUBG Mobile se débrouillent avec un maximum de 4 Go de RAM.

Si vous avez d’autres processus en cours d’exécution en même temps, un peu plus de mémoire peut avoir du sens. Les smartphones normaux ont rarement plus de 8 Go de RAM. Les machines haut de gamme et les téléphones de jeu sont parfois équipés de 12, voire 16 Go de RAM.

Beaucoup de stockage de données : De plus, le stockage de données dans les smartphones de jeu est souvent relativement important. Les jeux exigeants peuvent occuper de nombreux Go d’espace de stockage, et vous ne voulez pas continuer à désinstaller des jeux et des applications lorsque vous souhaitez télécharger un nouveau jeu.

Le Poco F4 GT est livré avec un maximum de 256 Go, ce qui est correct. Si vous stockez vraiment beaucoup d’applications et de données telles que des vidéos sur l’appareil, cela peut être un peu plus.

Le Poco F4 GT se met à l’honneur. Source : Poco

Boutons supplémentaires : de nombreux téléphones de jeu ont des boutons physiques supplémentaires que vous pouvez librement attribuer à vos jeux. Ce sont souvent des boutons d’épaule, que le téléphone Poco récemment dévoilé possède également. Ici, ils s’appellent eux-mêmes des « déclencheurs magnétiques pop-up ».

Mais d’autres modèles de jeu en ont également. Ils peuvent en fait être très confortables pour les jeux car ils offrent un véritable retour physique, contrairement aux boutons numériques à l’écran, améliorant ainsi l’expérience de jeu.

Bon affichage avec un temps de réponse rapide : L’affichage est également un élément clé. D’une part, un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hertz est important pour les jeux car vous obtenez une image fluide. D’autre part, le taux d’échantillonnage est également crucial. Cela détermine la rapidité avec laquelle les entrées à l’écran sont implémentées dans le jeu.

Les téléphones portables de jeu sont donc généralement conçus pour cela. Encore une fois, nous prenons le Poco F4 GT comme exemple. Il a un taux de rafraîchissement de 120 hertz et un taux d’échantillonnage de 480 hertz.

Batterie et vitesse de charge : lorsque le matériel du téléphone fonctionne à pleine vitesse, il consomme beaucoup plus d’énergie que lorsqu’il est inactif. C’est pourquoi un bon smartphone gamer doit disposer d’une grosse batterie que vous pourrez recharger rapidement afin que vous n’ayez que rarement à interrompre vos sessions de jeu.

La F4 GT dispose d’une batterie suffisamment grande avec 4 700 mAh. La technologie Xiaomi Hypercharge de 120 watts est utilisée pour la charge, qui charge complètement le smartphone en moins de 20 minutes. Vous pouvez même surcharger votre téléphone tout en jouant. Ensuite, cela prend presque 30 minutes – ce qui est encore sacrément rapide.

Poco ralentit un peu la vitesse de charge ici, car trop de chaleur peut endommager la batterie. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet : on va au fond de la question ici : La charge ultra-rapide ruine-t-elle la batterie de votre smartphone ?

Qui a besoin d’un smartphone de jeu ?

Un smartphone de jeu a généralement la technologie la plus rapide installée, beaucoup de RAM, beaucoup de stockage et un bon écran. La plupart des smartphones phares des principaux fabricants en sont également équipés.

Donc, si vous en avez déjà un, vous pouvez l’utiliser pour jouer même aux jeux mobiles les plus exigeants sans aucun problème. Vous n’avez pas besoin d’un smartphone de jeu spécial pour cela. Cela ne vaut peut-être que si vous ne voulez pas vous passer des boutons physiques, mais même dans ce cas, vous pouvez théoriquement utiliser un contrôleur Bluetooth.

Mais si vous voulez un smartphone performant sans débourser un prix phare supérieur à 1 000 euros, un téléphone gamer peut être un choix intéressant. En fait, les appareils coûtent souvent moins cher. Vous pouvez obtenir la F4 GT de Poco pour environ 500 euros RRP.

Le Poco F4 GT possède des fonctionnalités de jeu intéressantes. Source : Poco

Avec les téléphones de jeu, les fabricants économisent généralement sur le système de caméra, car ce n’est pas crucial pour les jeux. En dehors de cela, vous obtenez un matériel solide pour beaucoup moins d’argent.

Alors la seule question qui reste est : qui a besoin d’un matériel aussi puissant de toute façon ? On devinerait : ce sont très peu. À notre avis, le matériel ne vaut la peine que si vous jouez vraiment régulièrement à des jeux gourmands en matériel sur votre téléphone mobile. Ceux-ci incluent Fortnite, PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile.

Si vous jouez occasionnellement à Candy Crush ou à un autre jeu peu exigeant, vous n’avez pas besoin d’un smartphone avec du matériel haut de gamme. Mais si vous en voulez un, vous pouvez attendre le Poco F4 GT, qui sera bientôt en vente – ou découvrir le Motorola G200, que nous venons d’examiner :

Photo de couverture : Pixabay/Poco