Le déploiement interne de Windows 11 par Microsoft a pris cinq semaines, 190 000 appareils ont été mis à niveau dans le monde

En un mot : alors que Microsoft poursuivait la diffusion publique de Windows 11 par étapes, l’équipe Digital Employee Experience de l’entreprise s’est mise à travailler sur la mise à niveau de sa propre flotte de PC. Le déploiement, qui s’est achevé récemment, a été salué comme le plus rapide et l’un des plus fluides de l’histoire de l’entreprise. Cependant, même Microsoft a dû laisser quelques PC sous Windows 10 en raison des exigences matérielles de son dernier système d’exploitation.

Lukas Velush de Microsoft a partagé des informations utiles sur le parcours de l’entreprise consistant à mettre à niveau l’ensemble de son parc de PC vers Windows 11. Au cours de la phase de planification de son processus de déploiement, les analyses de Microsoft Update Compliance et Endpoint Manager ont déterminé qu’un total de 190 000 PC étaient éligibles pour la mise à niveau.

« Un pourcentage de nos appareils n’ont pas été mis à niveau », a déclaré Microsoft, notant qu’ils resteront sur Windows 10 jusqu’à ce que les employés reçoivent un PC Windows 11 lors de la prochaine actualisation de leur appareil. L’adoption de ce dernier système d’exploitation a été délicate pour les utilisateurs Windows du monde entier. en raison d’exigences matérielles strictes, et il est intéressant de voir Microsoft devenir victime de sa propre faute.

Parmi les appareils éligibles, Redmond a vanté un taux de réussite de 99% avec cette mise à niveau, l’attribuant à beaucoup moins de problèmes de compatibilité des applications cette fois-ci et ayant des processus et des outils de livraison qui avaient déjà été considérablement améliorés lors du déploiement de Windows 10.

La feuille de route de mise à niveau de Microsoft a également donné aux employés enthousiastes un accès anticipé à Windows 11

Dans ses efforts pour atteindre et préparer les employés à la mise à niveau imminente, Microsoft affirme avoir utilisé plusieurs canaux tels que Yammer, les FAQ, les e-mails, la signalisation numérique, Teams et Sharepoint pour communiquer le nouveau look et les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 afin de susciter l’intérêt des employés. et l’excitation.

Après des tests pour s’assurer que Windows 11 répondait aux exigences de sécurité strictes de l’entreprise, Microsoft a utilisé Windows Update for Business (WUfB) pour déployer et automatiser le processus de mise à niveau. Les employés ont reçu un calendrier flexible pour la mise à niveau, le service WUfB gérant les exclusions et les désinscriptions, ainsi que le retour à Windows 10 si nécessaire.

Microsoft a qualifié sa mise à niveau de Windows 11 de « forte réussite », notant qu’il n’a constaté aucune augmentation des tickets d’assistance et que son adoption généralisée de Windows 11 a permis le déploiement le plus rapide de l’histoire de l’entreprise.