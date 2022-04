Sony propose enfin la prise en charge du taux de rafraîchissement variable pour la PS5 cette semaine

Quelque chose à espérer : si vous avez une PlayStation 5 et un téléviseur ou un moniteur prenant en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) avec un port HDMI 2.1, voici la nouvelle que vous attendiez : le VRR arrive enfin sur la console de Sony cette semaine, apportant avec lui une expérience de jeu plus fluide et moins de décalage d’entrée.

Le VRR est l’un des éléments attrayants de la PlayStation 5 pour ceux qui ont des téléviseurs ou des moniteurs compatibles, mais contrairement aux consoles Xbox, il a fallu attendre cette semaine pour arriver.

Le vice-président principal de PlayStation Platform Experience, Hideaki Nishino, a annoncé l’arrivée prochaine dans un blog expliquant les avantages du VRR, qui synchronise le taux de rafraîchissement de l’écran avec la sortie de la PS5 pour éliminer les problèmes de déchirure de l’écran et de rythme de trame, permettant un gameplay plus fluide et réduisant le décalage d’entrée.

Plusieurs jeux PS5 devraient recevoir le support VRR via des mises à jour dans les semaines à venir :

Salle de jeux d’Astro

Call of Duty : Avant-garde

Call of Duty : Guerre froide Black Ops

Boucle de la mort

Destin 2

Devil May Cry 5 édition spéciale

Saleté 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man remasterisé

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Les merveilles de Tiny Tina

Rainbow Six Siege de Tom Clancy

Tribus de Midgard

Insomniac, propriété de Sony, responsable de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart, a confirmé que les correctifs VRR pour ses jeux seraient bientôt déployés.

Des correctifs seront déployés / très / bientôt pour nos jeux PS5 ! https://t.co/8cDUlIorHG —James Stevenson (@JamesStevenson) 25 avril 2022

Le VRR sera automatiquement activé pour les jeux pris en charge une fois la mise à jour déployée, en supposant que votre console est connectée à un écran compatible HDMI 2.1 VRR. Il peut être désactivé dans la section Écran et vidéo de la console dans les paramètres système.

Il sera également possible d’appliquer le VRR aux jeux qui ne le supportent pas nativement. Nishino note que même si cela peut améliorer la qualité vidéo dans certains titres, cela peut avoir des effets visuels indésirables dans d’autres. Les résultats sont susceptibles de varier en fonction de l’affichage, du mode visuel et du jeu lui-même. Vous pourriez rencontrer des problèmes avec des titres plus anciens.