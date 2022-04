Coût par image : Trouver les meilleures cartes graphiques sur le marché actuel

Pour ceux qui l’ont manqué, nous avons récemment publié notre mise à jour des prix des GPU pour avril 2022, qui a vu les prix des cartes graphiques continuer à évoluer dans la bonne direction… à la baisse. Nous surveillons les prix des GPU depuis plus d’un an maintenant et c’est formidable de voir les prix se rapprocher de plus en plus du PDSF.

Mais comme nous l’avons mentionné dans cette fonctionnalité, il est difficile de dire à quel point c’est excitant pour les acheteurs potentiels, étant donné que la plupart de ces produits ont maintenant 18 mois et seront probablement remplacés d’ici la fin de cette année par du matériel de nouvelle génération beaucoup plus puissant. Là encore, nous pensons que si les joueurs avaient la possibilité d’acheter un RTX 3070 pour 730 $ ou un RX 6700 XT pour 570 $ plus tôt cette année, ils auraient sauté dessus. Ainsi, bien que les prix soient toujours nuls par rapport à 2019, cela pourrait être pire, bien pire. Si vous avez besoin d’une preuve de cela, revenez en arrière et consultez notre mise à jour des prix du GPU pour mai 2021 lorsque le 3070 était plus proche de 1 600 $ (!).

Quoi qu’il en soit, pour ceux d’entre vous qui sont maintenant prêts à acheter et qui ne souhaitent pas attendre l’arrivée des produits de nouvelle génération – car soyons honnêtes, les prix seront presque certainement gonflés et la disponibilité sera médiocre le jour du lancement – que devriez-vous acheter maintenant? Pour cela, nous avons trouvé de nouvelles données et créé une analyse du coût par image.

L’objectif aujourd’hui est de tester tous les GPU AMD et Nvidia de la génération actuelle pour établir les performances FPS et, à l’aide de ces données, créer des comparaisons de coût par image. Au total, il y a 17 GPU de génération actuelle (ou jusqu’à 18 si vous incluez le RX 6400, mais nous n’en avons pas encore) et nous ne pensons pas que nous manquons quelque chose de valeur réelle là-bas.

Parce que c’est une tonne de GPU à couvrir, nous ne les avons testés que dans 6 jeux, mais nous avons soigneusement choisi les titres en fonction des 50 derniers benchmarks de jeux. Les titres incluent Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 et Shadow of the Tomb Raider.

Au lieu de parcourir les données de jeu individuelles, nous avons calculé la moyenne géographique des six jeux et nous l’utiliserons pour signaler le coût par image. La raison de l’utilisation de paramètres de qualité moyenne dans presque tous les jeux était de permettre aux modèles d’entrée de gamme d’atteindre des niveaux de performances raisonnables, puis au haut de gamme, nous pouvons examiner les données 4K.

Nous avons testé à des résolutions 1080p 1440p et 4K en utilisant le Ryzen 7 5800X3D avec mémoire DDR4-3600 CL16 et Resizable BAR activé. Nous avons utilisé les informations sur les prix recueillies le 20 avril, ce qui signifie qu’il faut s’attendre à un certain mouvement des prix, même si la majeure partie des données devrait être bonne.

Cela dit, les informations les plus précieuses ici sont les données de fréquence d’images. Sélectionnez simplement un niveau de performance qui vous intéresse, prenez le prix actuel que vous envisagez et divisez-le par la fréquence d’images pour obtenir votre coût par image. Même si vous n’êtes pas aux États-Unis, comme nous faisons généralement des recommandations basées sur les prix de ce marché, vous pouvez vérifier les prix des produits pertinents dans votre région et en utilisant la formule ci-dessus, vous pouvez facilement trouver l’option qui fait le plus sens pour vous.

Meilleure valeur à 1080p

Le GPU 1080p au meilleur rapport qualité-prix est actuellement le Radeon RX 6600, qui coûte 2,98 $ par image lors de nos tests. Cela le rend 16% moins cher que le 6500 XT par image. Ce qui est choquant à propos de ces données, c’est que le 6500 XT devrait être au prix d’environ 170 $, juste pour correspondre au coût par image du RX 6600, et il le ferait avec la moitié de la VRAM, la moitié de la bande passante PCIe, pas d’encodage matériel, et absence totale de décodage AV1.

En d’autres termes, alors même que la Radeon 6500 XT approche de son PDSF, elle continue d’être un produit horrible qui n’aurait jamais dû être vendu pour un dollar supérieur à 150 $ – en fait, 100 $ ou moins est bien plus approprié pour cette classe de produits. C’est fou de penser que ce GPU se vendait plus de 270 $ il y a quelques mois à peine et que certains critiques le recommandaient simplement parce que c’était le nouveau GPU le moins cher que vous puissiez acheter.

La Radeon RX 6600 se moque également de la RTX 3050 car le GPU GeForce coûte 26 % de plus par image. Selon nos données de tarification, cela pourrait être 10 $ moins cher, mais comme c’est 20 % plus lent, ce n’est pas beaucoup.

La GeForce RTX 3060 Ti s’empile mieux malgré un coût plus élevé par image. C’est 10 $ de plus que le 6700 XT et n’est que ~ 5% plus lent, vous pouvez donc argumenter que des fonctionnalités telles que DLSS aident à compenser cette marge. Pour comparer des cartes graphiques plus haut de gamme, passons à 1440p.

Meilleure valeur à 1440p

La marge entre la Radeon 6700 XT et la GeForce RTX 3060 Ti reste à peu près la même à 1440p, le GPU GeForce coûtant environ 7 % de plus par image. Alors que nous nous déplaçons au-delà du milieu de gamme vers les modèles haut de gamme, AMD se compare bien.

La Radeon RX 6800 XT offre 5 % de performances en plus que la RTX 3080 de 12 Go, ce qui suggère que l’échantillon de 6 jeux est légèrement plus favorable à AMD par rapport à nos 50 tests de jeux, mais nous ne parlons que d’un écart de 5 %, cependant gardez cela à l’esprit.

En termes de performances FPS globales, les 6800 XT, RTX 3080, 3080 12 Go, 3080 Ti et même les 3090 sont tous assez similaires. Les 3080 Ti et 6800 XT sont un bon match ici car ils ont tous deux atteint 157 ips en moyenne lors de nos tests, mais le GPU Radeon est actuellement 24% moins cher aux États-Unis, ce qui le rend plus attrayant en termes de coût par image.

Meilleure valeur à 4K

Comme nous nous y attendions, les GPU Nvidia RTX Ampere s’empilent mieux à la résolution 4K plus élevée et maintenant le 6800 XT est à égalité avec le 12 Go 3080. Avec une gamme plus large de jeux, le RTX 3080 avancerait d’environ 5- 7% de marge, et nous le savons parce que nous les avons récemment testés, mais pour les besoins de cette fonctionnalité, il n’était pas possible de tester 17 cartes graphiques sur 50 jeux.

Les données pour les modèles de GPU de milieu de gamme à bas de gamme correspondaient à ce que nous avons vu lors de nos 50 tests de jeux, nous pensons donc que les paramètres de qualité inférieure sont ce qui favorise un peu plus les modèles haut de gamme d’AMD dans ce scénario.

Ici, nous voyons une demi-douzaine de GPU AMD et Nvidia dans cette gamme 90-105 FPS, qui comprend les Radeon RX 6800 XT, 6900 XT, GeForce RTX 3080, 3080 12 Go, 3080 Ti et 3090. L’option GeForce la plus abordable est la RTX 3080 d’origine pour 1 000 $, alors que le 6800 XT est en baisse à 920 $. Ce n’est pas une énorme économie, donc comme d’habitude, cela dépendra de l’importance que vous accordez aux fonctionnalités supplémentaires, à savoir les performances de ray tracing et DLSS.

Là où la gamme GeForce devient ridicule, c’est avec la série RTX 3090. Le 3090 à 1 700 $ est stupide et le 3090 Ti à 2 000 $ est tout aussi stupide. La bataille haut de gamme se livre entre le 6900 XT et le RTX 3080 Ti, tous deux offrant un niveau de performances similaire alors que le GPU GeForce coûte 21 % de plus.

En février, nous avons comparé le 6900 XT et le 3080 12 Go face à face dans 50 jeux et à l’époque, le prix du GPU GeForce était compris entre 1 600 et 1 800 dollars, tandis que le 6900 XT était plus proche de 1 500 et 1 600 dollars. Le 3080 12 Go coûtait entre 100 et 200 dollars de plus, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Nous pensons que le ray tracing et le DLSS permettent au GPU GeForce de commander une prime de 10 %, mais 20 % devient un peu trop raide pour nous.

Meilleure valeur à 1440p (Australie)

Bien qu’une grande partie de notre public soit basée aux États-Unis, nous avons pensé qu’il serait intéressant de vérifier les tendances des prix dans quelques autres régions, alors commençons par l’Australie. La meilleure option de valeur ici est le 6600 XT, battant de peu le RX 6600, essentiellement les deux GPU de la série Radeon 6600 représentent un niveau de valeur similaire. Ensuite, nous avons le 6700 XT qui vient de battre le 6500 XT en termes de valeur, mais vous savez que nous prenons le coût par image du 6500 XT avec un grain de sel étant donné tous les problèmes avec ce produit. Nous le testons également avec PCIe 4.0, ce qui signifie qu’il s’accumulerait bien si l’utilisation de PCIe 3.0 était utilisée.

Le GPU GeForce au meilleur rapport qualité-prix en Australie est le RTX 3060 Ti ou 3060. Le 3060 Ti ne coûte que 2 % de plus que le 6700 XT par image, donc selon les fonctionnalités qui vous intéressent, le GPU GeForce pourrait être un meilleur choix de valeur.

Pour ceux qui recherchent un GPU haut de gamme en Australie, la Radeon 6800 XT semble être la voie à suivre à 1350 $ AUD car elle est 23 % moins chère que la RTX 3080 Ti pour le même niveau de performances. Même si vous partez de nos 50 données de jeu où le 3080 12 Go et le 6800 XT offrent le même niveau de performances, le 6800 XT coûterait 9 $ par image, ce qui le rend 16 % moins cher par image que le 3080 12 Go. C’est une prime importante pour des performances supérieures de traçage de rayons et une prise en charge DLSS, mais bien sûr, c’est à vous de décider si ces fonctionnalités en valent la peine.

Meilleure valeur à 1440p (Europe)

Nous avons également des données sur les prix en euros, et nous constatons ici des changements importants dans les tendances des prix. En utilisant les prix de Mindfactory, nous voyons que le 6500 XT offre le coût par image le plus bas à 210 €, mais bien sûr, le RX 6600 est nettement meilleur malgré un coût 86 % plus élevé.

Fait intéressant, le RTX 3060 Ti se classe très bien ici et est le meilleur produit de milieu de gamme, offrant des performances de type 6700 XT avec une remise de 10 %. Le RTX 3060 est également compétitif avec le 6600 XT.

En ce qui concerne les pièces haut de gamme, AMD s’empile bien. Le 6800 XT peut être acheté pour 950 €, tandis que le RTX 3080 d’origine coûte 1140 €, ce qui le rend 36 % plus cher. Ensuite, par rapport au RTX 3080 12 Go, nous voyons que le GPU GeForce récupère près de 50% de plus par image et si nous partons des 50 données de jeu et disons que ces deux GPU correspondent en termes de performances, le 12 Go 3080 reste coûte 41% de plus par image.

Sur la base des prix de Mindfactory, vous achèteriez sans aucun doute le 6800 XT par rapport à l’un des GPU des séries 3080 ou 3090 de Nvidia.

Notes de clôture

C’est là où en sont les choses sur le front du GPU en avril 2022. Bien sûr, les prix sont très volatils pour le moment et peuvent avoir changé pour certains modèles au moment où vous lisez ceci. Notre conseil est de déterminer le niveau de performance que vous recherchez, puis de comparer les prix actuels de ces produits.

Les chiffres ici servent de guide approximatif, mais si vous souhaitez obtenir des données très précises pour certains matchs, assurez-vous de consulter 50 références de jeu. Nous avons mis à jour les données de la plupart des GPU à ce stade. La seule carte graphique que nous vous recommandons fortement d’éviter est la Radeon RX 6500 XT – et peut-être la nouvelle 6400 XT que nous pourrions examiner bientôt.

La Radeon RX 6600 est l’une des meilleures valeurs que vous puissiez obtenir actuellement pour une carte graphique à petit budget, nous n’irions pas avec quoi que ce soit en dessous. De l’autre côté du spectre, les RTX 3090 et 3090 Ti sont également à éviter, mais pas parce que ce sont de mauvais produits, mais parce que leur prix est encore gonflé et n’offre pas une grande valeur. Nous espérons que ce guide sera utile à ceux d’entre vous qui achètent une nouvelle carte graphique en ce moment.

Raccourcis d’achat :