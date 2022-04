Le Microsoft Store lance une nouvelle interface et une nouvelle implémentation Web

Cela fait plus d’un an que Microsoft a décidé d’apporter un changement radical au Microsoft Store. L’ancienne boutique d’applications était dans un chaos total et même la recherche ne fonctionnait pas comme elle le devrait. Chez Microsoft, ils étaient conscients de ces mauvaises performances et ont entrepris un changement radical. Vient maintenant la prochaine étape qui consiste à peaufiner le travail et la mise en œuvre avec le Web.

Le Microsoft Store se renouvelle aussi sur le web

La réalité est que le géant de Redmond a été l’un des premiers à proposer une boutique en ligne. L’objectif est que nous puissions installer des applications à partir du navigateur ou qu’il nous offre une fenêtre pour cela. Maintenant, lorsque nous cliquons sur le bouton d’installation, une petite instance du Store s’ouvrira pour installer l’application.

La disposition du nouveau magasin est très similaire à celle du magasin d’extensions Microsoft Edge. La différence est que cliquer sur n’importe quelle application pour l’installer ouvrira une petite fenêtre de magasin pour procéder à l’installation. C’est quelque chose auquel Microsoft a pensé depuis la refonte du Store, mais il a fallu du temps pour pouvoir l’implémenter.

De plus, la fenêtre Store restera au premier plan jusqu’à ce que nous décidions de la fermer ou d’installer l’application. Une façon de refléter l’importance de la fenêtre pour les utilisateurs moins expérimentés et pour ceux pour qui cette information est passée inaperçue. Nous verrons comment le Microsoft Store est implémenté avec les applications pouvant être installées à partir du Store, telles que Spotify.

D’un autre côté, la compatibilité reste le mantra de Microsoft. Ce nouveau magasin maintient la compatibilité avec Microsoft Intune. Cliquer sur Endpoint Manager nous montrera l’ancienne URL du magasin et un bouton pour copier les informations. De cette façon, nous sommes assurés que tout continue de fonctionner jusqu’à ce que le géant de Redmond apporte les modifications nécessaires.

Il a fallu des années à Microsoft pour convaincre les développeurs de miser sur le Microsoft Store. Pour cela il a fallu renoncer au bénéfice, ouvrir le magasin à tout type de développement et même autoriser d’autres magasins. Il est surprenant de constater ce qu’il en a coûté à l’entreprise pour que son magasin commence à fonctionner correctement et bénéficie du soutien d’autres entreprises.