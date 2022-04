Recharger les voitures électriques sans fil : vous devriez garder un œil sur ces 3 projets

La technologie des voitures électriques en est encore à ses balbutiements et évolue lentement mais sûrement. En matière de technologies de charge, nous sommes encore loin d’avoir atteint le bout du chemin.

Outre des bornes de recharge toujours plus rapides, qui atteignent désormais jusqu’à 360 kW, certaines entreprises travaillent également sur des options de recharge sans fil pour les e-racers. Nous trouvons trois projets particulièrement excitants car ils pourraient avoir un impact majeur sur l’avenir de l’e-mobilité.

Vattenfall recharge sans fil les taxis en Suède

Le projet, une collaboration entre la société énergétique suédoise Vattenfall et Volvo, n’a fait que récemment le tour des médias. L’objectif du projet est de recharger les taxis à Göteborg entièrement sans fil.

Pour cela, les entreprises ont placé des chargeurs sans fil dans certaines places de stationnement sous l’asphalte. Si le taxi est garé sur l’une de ces places de parking, le processus de recharge démarre automatiquement et sans fil. Le conducteur n’a pas à sortir le premier et à brancher le câble. Dans l’autre sens, bien sûr, il n’a pas besoin de le débrancher à nouveau s’il veut continuer.

Les taxis électriques de Göteborg rechargent sans câble. Source : Vattenfall

Cela semble trivial au début, mais cela rend le processus de chargement beaucoup plus facile et plus accessible. Cela permet d’économiser du temps et des nerfs, en particulier pour les chauffeurs de taxi, qui rechargent probablement leur voiture plus souvent que le consommateur Otto moyen. De plus, il peut recharger la voiture sans délai en attendant les clients.

Bien sûr, pour que le système Vattenfall fonctionne, le chargeur sans fil doit d’abord être intégré dans le parking. Pour ce faire, la voiture elle-même doit disposer de la technologie nécessaire pour pouvoir absorber l’énergie sans fil.

Selon Energy Digital, le projet pilote durera initialement trois ans, après quoi les résultats seront évalués. Pendant cette période, les taxis seront utilisés environ 12 heures par jour et parcourront 100 000 kilomètres par an.

Si le projet porte ses fruits, nous verrons peut-être à l’avenir davantage de bornes de recharge sans fil et de voitures électriques capables de se recharger sans fil en standard.

Electreon transforme les rues en bornes de recharge

La société israélienne Electreon poursuit une approche similaire mais radicalement différente. La recharge sans fil ne veut pas offrir cela comme un point unique dans le parking, mais convertir toute la rue en chargeur électrique.

Electreon l’a déjà testé dans des projets initiaux en Suède, en Italie, en Israël et en Allemagne. En Suède, par exemple, l’entreprise a installé des chargeurs sans fil dans une rue entre l’aéroport et la ville de Visby. L’objectif est que les bus et camions électriques puissent se recharger sur le trajet vers et depuis l’aéroport.

En Allemagne, Electreon teste à Karlsruhe, où le fournisseur utilise un tronçon de route de 100 mètres pour la recharge sans fil des bus et a également converti un parking afin que les bus électriques puissent se recharger en attendant.

Avec le chargeur dans la rue, les véhicules sont rechargés en roulant. Source : Electreon

Dans les environs de Cologne, une partie de l’autoroute interurbaine doit être transformée en station de recharge électrique, où les futures voitures électriques pourront être rechargées tout en conduisant. La recharge pendant la conduite serait certainement la méthode la plus simple pour les conducteurs, car ils n’auraient théoriquement jamais à s’arrêter pour recharger à nouveau la voiture électrique.

Le plus gros problème ici sera de pouvoir diffuser la technologie à grande échelle, car les rues doivent être entièrement reconstruites, ce qui est non seulement coûteux mais aussi chronophage. Quand et si nous utiliserons jamais cette technologie dans la vie de tous les jours, cela n’est pas clair. Mais nous le souhaiterions toujours.

Watt est une solution plus simple

Pendant ce temps, le magazine Yanko Design rend compte d’une solution sans fil simple pour les voitures en stationnement. Un projet appelé Watt a développé des pare-chocs qui servent également de stations de recharge. Vous trouverez souvent de tels bouchons dans les parkings et ils sont destinés à vous éviter de rouler trop loin avec votre voiture.

Le bouchon Watt en tant que chargeur a l’avantage de ne pas être installé sous l’asphalte du parking. Ainsi, personne n’a besoin de creuser la route pour l’installation, d’installer des chargeurs, puis de tout éteindre à nouveau. Ils peuvent être « placés » au bon endroit et vous êtes prêt à partir.

Watt est une solution relativement simple. Source : Yanko Design

Bien sûr, ils doivent également être alimentés, mais encore une fois, c’est plus facile lorsqu’ils ne sont pas sous le tarmac. De plus, le concept prévoit une application que vous pouvez utiliser pour démarrer, arrêter et contrôler le processus de charge.

Des détails tels que la vitesse de chargement ou même des plans concrets pour le lancement du produit ne sont pas encore connus.

Conclusion : la recharge sans fil peut venir

Il faudra peut-être un certain temps avant que la recharge sans fil pour les voitures électriques ne devienne accessible aux masses. Tout d’abord, l’installation est compliquée ici et les voitures doivent être préparées pour la technologie sans fil.

Mais si la technologie arrive et que nous pouvons l’utiliser pour recharger les voitures en conduisant, par exemple, ce serait un bond en avant pour les voitures électriques. Mais la charge stationnaire sans câble présente également des avantages évidents par rapport à la charge filaire. En tout cas, il est bon de voir que des entreprises s’occupent du sujet et veulent faire avancer la technologie.

Photo de couverture : Yanko Design