Lego Atari 2600 pourrait être lancé en août, inclure un "jouable" version de Piège !

En bref: Lego serait en train de préparer une autre console de jeu en brique après le lancement réussi du système de divertissement Nintendo à l’été 2020. Selon Promo Bricks, le Lego Atari 2600 devrait faire ses débuts sous le numéro 10306 et est désigné comme Atari 50th produit anniversaire. Nous ne savons pas encore de combien de pièces il sera composé, ni s’il inclura des mini-figurines.

La publication a indiqué que le système sera comparable au 2600 original en taille et inclura une version « jouable » de Pitfall!

Si vous vous souvenez, l’ensemble Lego NES comprenait également une scène jouable de Super Mario Bros. Cette impressionnante prouesse d’ingénierie a été entièrement réalisée mécaniquement, ce qui est probablement la même voie que Lego empruntera pour le piège ! scène de jungle où Pitfall Harry utilise une vigne pour se balancer au-dessus d’une fosse de crocodiles.

Le système informatique vidéo Atari (Atari VCS) a été lancé en 1977 et a été renommé Atari 2600 cinq ans plus tard. Le système était au centre du crash du jeu vidéo de 1983 ; les choses ont tellement mal tourné à un moment donné qu’Atari a expédié les cartouches de jeu invendues à la décharge. Remarquablement, ils seraient retrouvés environ 30 ans plus tard. Atari a finalement arrêté le 2600 en 1992, plusieurs années après le lancement de la NES.

L’ensemble Lego Atari 2600 devrait être mis en vente directement par Lego en août au prix d’environ 169,99 euros / 200 $ aux États-Unis avant la disponibilité en magasin à partir de janvier 2023.

Crédit image Kevin Bidwell