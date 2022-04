Dying Light 2 s’est vendu à 5 millions d’exemplaires en moins d’un mois après son lancement

En bref: Bien que Dying Light 2 Stay Human n’ait peut-être pas mérité son temps en tant que jeu le plus apprécié sur Steam avant sa sortie, il a quand même réussi à remporter de nombreuses ventes. Selon le développeur Techland, cinq millions d’exemplaires ont été vendus en moins d’un mois après le lancement, et ces chiffres ne cessent de croître. Le titre original, quant à lui, a maintenant dépassé les 20 millions de ventes à vie.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de battage médiatique autour de Dying Light 2, il devait encore faire face au fait qu’il serait lancé trois semaines avant Elden Ring, ce qui signifie que beaucoup de gens ont choisi d’économiser leur argent pour l’un des jeux les plus attendus de tous les temps. .

Dying Light 2 Stay Human s’est vendu à 5 millions d’exemplaires le mois de sa sortie ! 🧟

Ce serait impossible sans vous, nos Survivants…

Au nom de l’équipe de Techland, merci 🫶#DyingLight2 #Reste humain pic.twitter.com/CUFuCCdJSz — Lumière mourante (@DyingLightGame) 22 avril 2022

Dying Light 2 est arrivé à des critiques majoritairement positives de la part des critiques et des acheteurs, mais il n’a certainement pas été universellement apprécié, en particulier avec sa multitude de bugs. Cet écrivain a apprécié la majorité de leur jeu, même si cela peut devenir assez grincheux. Pourtant, Techland a révélé qu’au 28 février (il a été lancé le 4 février), cinq millions de personnes avaient acheté le titre parkour-meets-zombies.

Pour ceux qui ont terminé Dying Light 2 et joué une grande partie de ce qu’il offre, Techland dit qu’il y aura du nouveau contenu et certaines « fonctionnalités très demandées » qui arriveront cette semaine. Le développeur a promis de soutenir le jeu pendant cinq ans avec des DLC gratuits et payants comprenant de nouvelles histoires, des armes, des ennemis, des événements, etc. Le contenu téléchargeable de la première histoire devrait sortir en juin et se déroulera avant la fin du jeu.