Google Little Signals veut rendre les notifications moins perturbatrices avec des bouffées d’air et des ombres en mouvement

Pourquoi c’est important : S’attaquer au barrage stressant des notifications quotidiennes peut être un peu délicat. Cependant, Google a révélé une expérience intéressante qui vise à communiquer doucement ces informations par le biais de changements subtils dans l’environnement. Surnommée Little Signals, l’étude de conception d’interaction utilise six modules différents qui produisent des carillons, soufflent des bouffées d’air et tapotent les objets à proximité pour attirer l’attention de l’utilisateur. Compte tenu de sa nature expérimentale et du fait qu’il est entrepris par Google, Little Signals ne sera peut-être jamais plus qu’un projet passionné, mais il pourrait potentiellement jouer un rôle dans la façon dont nous interagissons avec les appareils numériques dans un avenir connecté.

Google dit que Little Signals est une étude de conception qui explore comment les humains pourraient rester à jour avec les informations numériques tout en maintenant des « moments de calme ». L’expérience envisage de nouvelles façons d’interagir et de se rapporter à la technologie en apportant des changements subtils à l’environnement pour fournir des informations, similaires à la façon dont un sifflet d’une bouilloire ou les aiguilles mobiles d’une horloge nous tiennent informés.

L’idée est mise en œuvre à travers six modules différents, chacun communiquant d’une manière distincte. Le premier est Air, qui peut tourner et générer des impulsions d’air pour interagir avec les objets. Imaginez que vous êtes assis dans votre salon et que vous recevez une notification par e-mail alors qu’Air déplace doucement les feuilles d’une plante à proximité.

Ensuite, Button, un module qui grandit à mesure qu’il reçoit plus d’informations et produit un carillon lorsqu’il est plein. Son haut peut être tordu vers la droite pour révéler plus de détails sur un événement ou tordu vers la gauche pour moins d’informations. Le troisième module, appelé Mouvement, utilise une série de chevilles pour la représentation graphique d’éléments comme un calendrier ou une minuterie. Ces chevilles peuvent fonctionner individuellement ou en groupe et peuvent être utilisées comme si vous rejetiez une notification.

Le quatrième module, Rhythm, produit des sons ambiants avec des tonalités et des mélodies variables selon l’urgence de l’événement. Ce module en forme de rondelle repose sur une base plate et peut être retourné ou agité pour désactiver/ignorer une notification entrante.

Le cinquième module, Shadow, est peut-être le plus subtil de tous car il communique via les ombres en respirant ou en étirant son sommet en forme de champignon. Le but et l’efficacité de ce module sont légèrement discutables, étant donné qu’il est susceptible de fonctionner uniquement dans des environnements bien éclairés. Néanmoins, Google dit qu’il est destiné à répondre à la présence d’un utilisateur.

Le sixième et dernier objet est Tap. Un appareil assez simple qui crée des sons en tapant physiquement sur des objets et des surfaces à proximité. L’intensité des taps correspond à l’urgence d’une notification.

Google affirme que l’expérience Little Things s’appuie sur Calm Technology, qui examine les tendances technologiques en évolution, y compris l’informatique omniprésente. Le projet est une collaboration entre Google Seed Studio et Map Project Office.

Pour ceux qui s’intéressent à la conception d’interaction, Google a également partagé du code et des guides pour les six objets afin que les utilisateurs puissent configurer et interagir avec leurs propres appareils alimentés par Arduino.