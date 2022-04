Les cartes de la série RX 6000 actualisées d’AMD sont brièvement répertoriées à des prix ridicules en Europe

En bref : Le marché des GPU s’est amélioré en termes de prix et de disponibilité au cours des derniers mois, mais nous n’avons encore rien vu d’autre que les modèles les plus bas de gamme se rapprochant du PDSF. Pendant ce temps, une nouvelle vague de cartes RDNA 2 d’AMD pourrait arriver le mois prochain à des prix qui ne semblent pas du tout encourageants.

La semaine dernière, quelques premières listes de détaillants pour les variantes des séries Aorus et Gaming de Gigabyte du RX 6950 XT ont révélé des prix plutôt absurdes pour la prochaine actualisation du produit phare RDNA 2 d’AMD. Bien que ce ne soit pas une énorme surprise étant donné qu’il s’agit d’un GPU haut de gamme avec le GDDR6 le plus rapide disponible, le reste de la gamme actualisée peut également porter des prix élevés.

Selon des annonces plus récentes (repérées par @momomo_us) chez le détaillant français PC21.fr et le détaillant italien Breakpoint.it, Sapphire disposera de sept cartes graphiques RDNA 2 actualisées, la variante Toxic RX 6950 XT LE Gaming OC étant la plus chère du groupe à 3 134 € (3 388 $). Le modèle le moins cher est le modèle Nitro + RX 6950 XT Gaming OC qui est coté à 2 961 € (3 199 $). Pour référence, le Nitro+ RX 6900 XT est coté à 1 501 € (1 622 $).

Fait intéressant, même le RX 6650 XT grand public est répertorié à un prix relativement élevé de 822 € (888 $), ce qui le rendrait 28 % plus cher que le RX 6600 XT ordinaire. Le RX 6750 XT de milieu de gamme le moins cher a un prix de 1 332 € (1 438 $), ce qui fait que le RX 6700 XT ressemble presque à une bonne affaire à 931 € (1 005 $).

Il va sans dire que vous devriez prendre ces prix avec une bonne dose de sel, car ils pourraient bien être des espaces réservés pour les listes réelles. AMD devrait annoncer les nouvelles cartes en mai, nous ne tarderons donc pas à voir si la prime par rapport à la série RX 6000 standard est réelle.

Les prix des GPU semblent baisser chaque mois, et nous ne pouvons qu’espérer que les cartes RDNA 2 actualisées deviendront plus abordables une fois qu’Intel lancera ses GPU Arc de bureau.