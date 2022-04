Pas nouveau, mais cool : comment sont fabriqués les dissipateurs thermiques

Dans le contexte : les dissipateurs thermiques sont essentiels dans tout ordinateur et dans de nombreux appareils électroniques. Comme les CPU et les GPU sont devenus plus rapides et plus chauds au fil des ans, les dissipateurs thermiques ont évolué et se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Certains sont énormes, comme celui de la PlayStation 5 (certains sont encore plus gros). D’autres sont petits, comme ceux utilisés sur un SSD M.2.

Indépendamment de la taille ou de la forme, la façon dont ils sont fabriqués est plutôt cool (sans jeu de mots). Il existe généralement cinq processus différents pour fabriquer la plupart des dissipateurs thermiques standard que nous utilisons aujourd’hui : coulée, fraisage, extrusion (poussée du métal chaud à travers une matrice), impression 3D et biseautage (coupe du métal en tranches, également appelée écharpe).

Bien que la vidéo ne soit pas nouvelle, le fabricant de solutions thermiques Zaward a un bon exemple du processus de biseautage sur sa chaîne YouTube (ci-dessous). Ici, il sculpte de grands dissipateurs thermiques à partir d’un seul bloc d’aluminium, mais le processus fonctionne de la même manière pour le cuivre.

Tout d’abord, les ingénieurs lubrifient un gros bloc de métal et le placent dans une machine à parer. Un panneau de commande règle la lame pour l’épaisseur d’aileron souhaitée et d’autres spécifications. Une fois que la machine commence à traiter, le skiver rase le métal vers le bas sous un angle.

Sur la machine de Zaward, la partie supérieure de la lame pousse l’aileron en position verticale tandis que la partie inférieure coupe simultanément la tranche suivante. Comme vous pouvez le voir dans la deuxième vidéo de Reddit (ci-dessous), certaines lames de skiver coupent puis se soulèvent pour plier l’aileron.

Quel que soit le type de machine, la troisième étape est la dissection. Une lame différente coupe le long bloc de dissipateurs bruts aux longueurs souhaitées. Comme vous pouvez l’imaginer, toute cette coupe de métal laisse des bavures et des arêtes vives. Ainsi, les blocs de dissipateur thermique bruts sont envoyés dans un broyeur pour éliminer ces imperfections. Le processus de meulage réduit également l’excès de métal du bas du dissipateur thermique pour lui donner la hauteur souhaitée.

Une fois nettoyé, le produit est prêt à être emballé et expédié aux équipementiers qui fabriquent tout, des PC aux satellites. C’est un processus assez soigné que beaucoup ne voient jamais.