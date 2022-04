UCF Knights remplace les numéros de maillot par des codes QR sur les uniformes du match de printemps

Tourné vers l’avenir: l’équipe de football UCF Knights a échangé les numéros traditionnels au dos de leurs maillots contre des codes QR au cours du week-end. L’idée derrière l’échange est de fournir un autre moyen pour l’école d’aider à promouvoir les joueurs. Comme illustré dans une vidéo promotionnelle de la fonctionnalité, les fans peuvent utiliser leur smartphone pour scanner le code QR afin d’en savoir plus sur un étudiant-athlète en particulier.

Le long métrage a fait ses débuts lors du match de printemps annuel de l’UCF samedi.

UCF n’est pas étranger à sortir des sentiers battus en matière de promotion de joueurs. Pour le match du printemps de l’année dernière, l’école a remplacé les noms de famille des joueurs par leur Poignées Twitter.

L’avenir du football universitaire est 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 ici pic.twitter.com/br2eBXxuXM – UCF Football (@UCF_Football) 15 avril 2022

Bien qu’une utilisation innovante des codes QR sous la nouvelle politique de nom, d’image et de ressemblance de la NCAA, ce n’est pas si pratique. Les fans dans les tribunes devraient zoomer et essayer de capturer les codes pendant que les joueurs couraient sur le terrain. En regardant à la maison à la télévision, vous n’auriez probablement qu’à attendre une rediffusion ou la caméra pour distinguer un joueur qui vous intéresse. À ce moment-là, vous auriez pu simplement consulter les statistiques d’un joueur beaucoup plus rapidement par vous-même.

En réalité, ce n’est guère plus qu’un coup marketing / gimmick conçu pour attirer l’attention des cibles de recrutement. Les adolescents ont une propension aux nouvelles idées qui pourraient les faire se démarquer de la foule, et quelque chose comme ça atteint certainement cet objectif. Il n’a été utilisé que lors du match de printemps et ne fera certainement pas partie des matchs de saison régulière plus tard cette année.

Pourtant, c’est mieux que la publicité que la NBA autorise sur les maillots portés par les matchs.