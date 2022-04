Le dernier Galaxy Chromebook 2-en-1 de Samsung arrive aux États-Unis avec un prix de 430 $

Conclusion : Suite à une annonce officielle le mois dernier, Samsung a maintenant mis le Galaxy Chromebook 2 360 à la disposition des étudiants américains et des utilisateurs de Chrome OS à petit budget. À partir de 430 $, ce modèle semble un peu trop sous-alimenté, mais possède quelques fonctionnalités pour compenser le matériel de base, telles que la conception flexible 2 en 1, le clavier résistant aux éclaboussures et une autonomie de 10 heures.

Compte tenu du logiciel embarqué, les Chromebooks se passent généralement de matériel costaud, mais ciblent plutôt les acheteurs à petit budget et les étudiants avec des conceptions légères et une connectivité décente pour l’informatique de base. Le dernier Chromebook de Samsung n’est pas différent à cet égard, qui utilise une puce Intel Celeron N4500 à double cœur et une configuration de mémoire de 4 Go/64 Go dans la version de base à 430 $.

Les acheteurs n’ont pas la possibilité de mettre à niveau le processeur ou la RAM, mais ils peuvent dépenser 30 $ supplémentaires pour doubler le stockage eMMC à 128 Go. Le principal atout de ce modèle est le facteur de forme 2 en 1 qui utilise un grand écran au format 16:10 mesurant 12,4 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels.

L’écran tactile peut atteindre 340 nits de luminosité et dispose d’une webcam 720p en haut. En termes de connectivité, ce Chromebook intègre le Wi-Fi 6, 2 ports USB-C, 1 port USB 3.2 Type-A, un slot microSD et une prise audio 3,5 mm. De plus, les utilisateurs peuvent également déverrouiller à distance l’appareil avec un téléphone Android à proximité et synchroniser les informations Wi-Fi, partager des fichiers et répondre aux SMS.

La batterie de 45,5 Wh, quant à elle, est conçue pour jusqu’à 10 heures d’utilisation sur une seule charge. Samsung affirme que le Chromebook 2 360 possède un clavier résistant aux éclaboussures et que son châssis est fabriqué avec un alliage résistant aux chocs pour résister aux chutes accidentelles jusqu’à 4 pieds. Le modèle n’est disponible qu’en finition argentée et est maintenant disponible à l’achat aux États-Unis.