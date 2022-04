Les cartes graphiques sont maintenant à moins de 12 % du PDSF

Pourquoi c’est important : une excellente nouvelle pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leurs cartes graphiques vers la dernière génération de produits. Les prix des GPU en Allemagne et en Autriche ont chuté à leurs points les plus bas de 12 % (AMD) et 19 % (Nvidia) au-dessus du PDSF, une tendance que nous observons également dans d’autres parties du monde.

Le dernier rapport de 3D Center, qui collecte des données sur les prix et la disponibilité des GPU auprès des détaillants allemands/autrichiens depuis janvier 2021, montre que les prix de vente moyens de la série RTX 3000 et de la gamme Radeon RX 6000 ont tous deux atteint leurs points les plus bas.

Cliquez pour agrandir

Habituellement, tout ce qui se vend au-dessus de son PDSF n’est pas une nouvelle à célébrer, mais cela fait une éternité que les cartes graphiques étaient si proches de leurs prix de détail recommandés. Les choses étaient au pire en mai de l’année dernière, lorsque les cartes RDNA 2 étaient plus du double du PDSF et que les produits Ampère étaient trois fois plus élevés qu’ils n’auraient dû l’être. Nous avons constaté une baisse constante des prix depuis décembre, atteignant le creux actuel hier.

Et il n’y a pas que les prix qui s’améliorent. 3D Center a pour la première fois attribué à chaque carte Nvidia une note de 5/5 pour la disponibilité. AMD, quant à lui, a trois cartes avec cette distinction – les 6900 XT, 6700 XT et 6600 XT – et trois autres avec 4/5. Seule la Radeon 6800 a une cote de disponibilité de 3 étoiles.

La nouvelle des cartes graphiques atteignant un creux arrive à point nommé, d’autant plus que nous venons d’apprendre que le passage tant attendu d’Ethereum de la preuve de travail à la preuve de participation arrivera maintenant quelques mois après la date de juin précédente. Cela pourrait maintenir l’ETH à un niveau élevé, mais lorsque le changement se produira, nous devrions voir les prix et la disponibilité des cartes graphiques s’améliorer encore, atteignant le PDSF désormais mythique (ou inférieur) cette année.

De plus, Nvidia a récemment annoncé sa campagne « Restocked and Reloaded » avec de bonnes affaires sur les GPU RTX 3000, dont beaucoup sont proches du PDSF.

Le marché des GPU deviendra plus intéressant une fois que les cartes graphiques Arc de bureau d’Intel, la série RTX 4000 et RDNA 3 arriveront dans quelques mois. Il y a aussi le rafraîchissement RDNA 2 qui arrive cette semaine. À l’inverse, ils se vendraient déjà bien au-dessus du PDSF.