Dell enferme-t-il les consommateurs dans ses produits avec une mémoire d’ordinateur portable DDR5 propriétaire ?

Une patate chaude : le prochain ordinateur portable Dell Precision 7670 présente un nouveau facteur de forme pour la mémoire DDR5 qu’il décrit comme bénéfique pour les consommateurs, mais beaucoup le verront probablement comme un moyen de verrouiller les acheteurs dans les produits de l’entreprise.

utilisateur Twitter extrémiste iGPU images tweetées des spécifications du Dell Precision 7670. La station de travail dispose d’un matériel puissant, notamment le processeur Intel Alder Lake-HX 55W de classe ordinateur de bureau, RTX A5000 ou la carte graphique Intel Arc Pro 90W dans un facteur de forme graphique Dell (DGFF) et un écran de 16 pouces avec un 16:10 4K Panneau OLED HDR500.

Mais c’est la mémoire DDR5 de l’ordinateur portable qui attire le plus l’attention, et non pour des raisons positives. Dell utilise son facteur de forme exclusif CAMM (Compression Attached Memory Module) qui remplace les deux logements de mémoire SO-DIMM. L’image marketing (en haut) montre un module simple face à deux zones comprenant chacune huit circuits intégrés. Dell écrit que l’ordinateur portable prend en charge 128 Go de cette DDR5-4800.

Alors que le nouveau facteur de forme devrait rendre le Dell Precision 7670 plus fin, plus léger et plus petit, il pourrait potentiellement limiter les utilisateurs à la recherche d’un futur chemin de mise à niveau si Dell garde la technologie CAMM pour lui, ce qu’il fera probablement. Cela signifierait que quiconque souhaitant augmenter sa mémoire devrait acheter directement auprès de Dell et payer ce qu’il a envie de charger.

Nous pouvons sans aucun doute nous attendre à ce que le Dell Precision 7670 ait un prix élevé. Parmi les autres points forts, citons la luminosité de 500 nits, la couverture à 100 % du spectre DCI-P3, trois emplacements PCIe 4.0 M.2 pour un stockage allant jusqu’à 12 To avec prise en charge RAID, un obturateur de caméra, des capteurs de proximité et de lumière ambiante et Intel Wi-Fi Connectivité 6E. Pas encore de mot sur une date de lancement.