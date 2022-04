Activision Blizzard envoie une enquête pour évaluer l’intérêt de NFT

Une patate chaude: Activision Blizzard, une entreprise à la réputation ternie par de multiples poursuites pour harcèlement sexuel, n’a pas réussi à se faire aimer des consommateurs une fois de plus en essayant de mesurer l’intérêt pour les NFT, que la majorité des joueurs détestent. Mais le président de la société, Mike Ybarra, a apparemment confirmé que les jetons non fongibles n’arriveraient pas dans les jeux Blizzard, du moins pas encore.

Activision Blizzard, actuellement en cours d’acquisition par Microsoft, a envoyé un sondage YouGov pour sélectionner des fans au cours du week-end qui ont tenté de mesurer l’intérêt pour « les tendances émergentes et futures du jeu ».

Il semble donc que Blizzard/Activision essaie de voir si les joueurs sont intéressés par la crypto et le nf*t dans les jeux. J’ai reçu un sondage de leur part et c’est sur le sondage. Je leur ai dit très désintéressé. pic.twitter.com/dIT4bVokDK – Okage Tadaka BlackLivesMatter StopAsianHate (@OTadaka) 16 avril 2022

Certains des domaines de l’enquête comprenaient le jeu croisé de plates-formes, la génération de contenu d’intelligence artificielle, les titres de réalité artificielle / virtuelle et les jeux en nuage. Bien que tout cela semble assez raisonnable, il y avait quelques sujets qui, chez la plupart des joueurs, incitent à des sentiments quelque part entre l’apathie et la haine pure et simple : le métaverse, les jeux play-to-earn et les NFT.

Alors que de nombreuses personnes trouveraient assez mauvaise une enquête Blizzard sur les jeux et les NFT, la société a fait un effort supplémentaire en terminant le questionnaire par une redirection vers sa boutique en ligne Blizzard.net. Un utilisateur a signalé que répondre « non » à la section demandant s’il avait joué à des jeux Blizzard au cours des 12 derniers mois a mis fin à l’enquête et ouvert la boutique.

@Blizzard_Ent Cette enquête s’est terminée par;

A) Page de destination « merci »

B) page d’accueil « vos réponses ont été enregistrées »

C) La boutique https://t.co/aB9BSPHPV5

C’était C. C’était incroyablement brusque. Je comprends que vous êtes une grande entreprise et qu’il y a beaucoup de pièces mobiles, mais allez ! pic.twitter.com/eYRzh6pm0c — Chênes | Stuart J. (@Oakshadric) 16 avril 2022

Il semble que le président d’Activision Blizzard, Mike Ybarra, ancien vice-président de Xbox, était au courant de la controverse entourant l’enquête et a répondu par un tweet qui disait : « Personne ne fait de NFT ». On a alors demandé à Ybarra pourquoi Blizzard avait même envoyé le sondage, mais il n’a jamais répondu. Peut-être qu’il voulait juste dire que personne chez Blizzard ne fait de NFT *encore.*

Personne ne fait de NFT. —Mike Ybarra (@Qwik) 17 avril 2022

Les NFT n’ont pas connu le meilleur des temps ces derniers temps. Du premier tweet de Jack Dorsey recevant une offre de 6 200 $ au lieu des 48 millions de dollars attendus par le propriétaire, à la fermeture de F1 Delta Time et au piratage d’Axie Infinity. Quant à Blizzard, il a été frappé par un autre procès pour harcèlement sexuel en mars.