La Russie prévoit de fabriquer des puces localement sur un nœud de 28 nm d’ici 2030

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans le sillage des récentes sanctions imposées à la Russie, son gouvernement élabore un plan plutôt ambitieux pour devenir plus indépendant de la technologie occidentale. Cela implique un investissement massif dans le développement et la fabrication de puces nationales et la formation du personnel dans ce domaine.

Suite à l’invasion de l’Ukraine, la Russie a été frappée par un nombre sans précédent de sanctions internationales. Bien que cela ait sans aucun doute paralysé l’économie russe, cela a également coupé leur accès à une ressource essentielle de nos jours, les semi-conducteurs.

Des entreprises comme Intel, AMD et IBM ont cessé de vendre leurs produits en Russie, laissant le pays incapable de s’approvisionner en puces occidentales. Bien qu’ils puissent concevoir le silicium eux-mêmes, leur fabrication ne serait pas possible car des fonderies comme TSMC et GlobalFoundries ont également interrompu les ventes à la Russie et aux tiers qui fournissaient à la Russie.

Le gouvernement russe a élaboré un plan préliminaire pour s’attaquer au problème. Il s’agit d’investir environ 3 190 milliards de roubles (38,3 milliards de dollars) dans le développement de l’industrie locale de la microélectronique. Cet argent ira dans quatre domaines principaux : le développement de technologies locales de fabrication de semi-conducteurs, le développement de puces nationales, la commercialisation desdites puces et la formation des talents locaux.

Environ 420 milliards de roubles (5 milliards de dollars) seront investis dans le développement de nouveaux nœuds de fabrication et l’accélération de la production. La Russie vise à accélérer la production locale de puces en utilisant un nœud de 90 nm d’ici la fin de l’année. D’ici 2030, ils ont l’intention de fabriquer des puces en utilisant une technologie de processus de 28 nm, ce que TSMC a fait en 2011.

La Russie prévoit également de lancer un programme cette année qui se concentrera sur l’ingénierie inverse de l’électronique occidentale et, éventuellement, sur leur fabrication à l’intérieur des frontières russes ou en Chine. Le plan finalisé sera envoyé pour approbation officielle par le Premier ministre le 22 avril.