Cette centrale électrique Anker de 1 400 $ comprend six ports USB et autant de prises secteur pour fournir jusqu’à 1 500 W

En bref : L’Anker 757 PowerHouse est une batterie sous stéroïdes. Non seulement il ressemble à un petit PC, mais il est plus lourd que la plupart des autres, pesant 19,9 kg / 43,9 lb et peut également servir d’onduleur grâce à une capacité de batterie de 1229 Wh et une puissance de sortie de 1500 W.

La dernière et la plus grande centrale électrique portable d’Anker est conçue pour garder vos appareils électroniques alimentés plus longtemps et devrait également vous aider à développer vos muscles lorsque vous les transportez. Anker affirme que le 757 PowerHouse est le générateur de batterie portable le plus avancé et le plus durable au monde, un exploit qu’il réalise en utilisant des batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4) qui ont une durée de vie plus longue et une meilleure efficacité de charge/décharge par rapport aux packs lithium-ion ordinaires.

Pour étayer ces affirmations, Anker affirme que le 757 PowerHouse sera toujours en bon état après 3 000 cycles de charge complets et utilise des composants de haute qualité évalués à 50 000 heures d’espérance de vie. Les acheteurs de cette batterie de 1 400 $ bénéficient également d’une garantie complète de 5 ans sur l’appareil.

Pour justifier ce prix, Anker a opté pour une construction en alliage d’aluminium à l’extérieur, qui résiste à la corrosion et à la température pour une durabilité accrue, et a également chargé la centrale électrique en termes de spécifications pour prendre en charge le chargement des téléphones et des ordinateurs, les appareils de cuisine et CPAP. Machines.

Il comprend 4 ports USB-A (12 W), 2 ports USB-C (100 W, 60 W) et 6 prises CA avec une puissance de sortie maximale de 1 500 W. Il y a aussi une prise de voiture 120W. La capacité de 1229 Wh du bloc d’alimentation signifie qu’il peut alimenter un gril électrique de 1150 W pendant près de 50 minutes ou un ventilateur de 35 W pendant plus d’une journée.

La recharge, quant à elle, peut être effectuée via la prise AC 1000W qui recharge la batterie de zéro à plus de 80% en 1 heure avec une recharge complète en 1,5 heure. Il peut également recevoir de l’énergie via des panneaux solaires, tels que la prochaine série de panneaux solaires 100W 625 d’Anker. Combinez trois de ces panneaux pour atteindre 80 % de charge en 3,6 heures.

D’autres fonctionnalités utiles incluent un mode d’économie d’énergie et un affichage informatif pour afficher les niveaux de puissance, les ports actifs et les avertissements de température extrême. Il y a aussi une barre lumineuse LED large et lumineuse et une conception à dessus plat pour placer l’essentiel. L’Anker 757 est maintenant en précommande aux États-Unis avec une remise spéciale de 200 $ pour les lève-tôt sur le site officiel d’Anker. La disponibilité générale commence le 9 mai.