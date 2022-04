La Release Candidate de .NET MAUI arrive

Qu’est-ce que .NET MAUI ?

Peut-être que ce nom vous est inconnu, mais pour le monde du développement sur les technologies Microsoft, il nous fait penser à quelque chose de très excitant.

MAUI est un cadre pour le développement d’applications multiplateformes. Codez une seule fois en C# et créez des applications pour Android, iOS, MacOS et Windows. Si vous connaissez Xamarin.Forms, alors vous êtes à mi-chemin, car c’est son évolution au sein de l’écosystème Microsoft.

Comment utiliser .NET MAUI RC1 ?

Pour commencer à utiliser ce RC, vous devrez installer ou mettre à niveau vers la version 17.2 Preview 3 de la version Preview de Visual Studio 2022. N’oubliez pas de sélectionner la charge de travail « Développement mobile » lors du processus d’installation.

Si vous travaillez sur Mac, vous devrez suivre les instructions de ligne de commande décrites dans le wiki.

Tout est prêt pour commencer à développer à MAUI !

Et quoi de neuf avec tout ça ?

Nous allons énumérer certaines des fonctionnalités dont nous disposons avec cette annonce.

Ce framework a été annoncé lors du Build 2020, et depuis lors, des améliorations et de nouvelles fonctionnalités n’ont cessé d’arriver.

La documentation est de plus en plus complète, nous avons donc de plus en plus de guides et de support pour nos développements. Ce RC est également livré avec plus de 40 dispositions et contrôles pour créer des interfaces dans nos applications, ce qui offre une variété incroyable lors de la conception.

Les contrôles que nous avons à portée de main sont plus faciles à personnaliser pour répondre à nos besoins spécifiques ou à ceux des clients. Dans la documentation, vous trouverez un guide sur la façon de le faire.

Beaucoup plus à découvrir

Le processus se poursuit et d’autres RC peuvent encore arriver jusqu’à ce qu’une version définitive soit atteinte.

D’ici là, nous sommes dans une période d’expérimentation. Comme ils le disent de Microsoft, ces versions sont encore à tester et il n’est pas recommandé d’utiliser ces versions pour des applications dans des environnements de production ou de les livrer à de vrais clients.

Ce n’est que le début de quelque chose de très excitant, le meilleur reste à venir !