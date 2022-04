Tim Cook défend une fois de plus la position d’Apple contre le chargement latéral des applications

Pourquoi c’est important : Apple a déclaré à plusieurs reprises ses arguments contre le chargement latéral en réponse aux poursuites et à la législation au cours des dernières années. Le PDG Tim Cook a utilisé son discours d’ouverture lors du sommet 2022 de l’Association internationale des professionnels de la vie privée (IAPP) cette semaine pour le faire à nouveau, encadrant le sujet autour du thème du sommet de la confidentialité des utilisateurs.

Lors de son discours d’ouverture de mardi à l’IAPP (voir ci-dessus) à Washington DC, Tim Cook a déclaré que le chargement latéral sur les appareils iOS permettrait aux annonceurs et aux acteurs malveillants de contourner les réglementations de l’App Store d’Apple afin de saisir et de vendre les données des utilisateurs. La société de Cupertino a construit une partie de la réputation de ses produits sur les mesures qu’elle prend pour protéger ces données.

Apple aime défendre sa position de jardin logiciel clos pour les appareils iOS et iPadOS en faisant craindre des applications malveillantes hébergées sur des sites Web, et le discours de Cook l’a mentionné. Il a également émis l’hypothèse que les entreprises pourraient abandonner l’App Store d’Apple pour contourner ses restrictions et exploiter plus facilement les données des utilisateurs.

La collecte de données a fait l’objet de l’épisode du week-end dernier de Last Week Tonight. L’animateur John Oliver a démontré sa facilité en révélant que le personnel de l’émission avait recueilli des données sur des milliers de personnes dans la capitale américaine qui correspondaient à la démographie des politiciens.

Le discours de Tim Cook a mentionné les tentatives des États-Unis et d’autres gouvernements de forcer Apple à autoriser le chargement latéral pour élargir la concurrence. Fin mars, l’Union européenne a levé un obstacle majeur dans la législation qui ferait exactement cela pour les grands détenteurs de plateformes comme Apple.

L’adversaire légal de longue date d’Apple, Epic Games, a été un féroce champion du sideloading, accusant Apple de pratiques monopolistiques. Certains pays comme les Pays-Bas et la Corée du Sud ont déjà adopté des lois portant atteinte aux réglementations de l’App Store d’Apple.