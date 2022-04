Une comète monstrueuse de 129 km se dirige vers le cœur du système solaire, mais la Terre est à l’abri

Grâce au télescope Hubble, il a été calculé que la comète Bernardinelli-Berstein a un diamètre de 129 km. Il est maintenant en route vers le cœur du système solaire.

Crédit : NASA, Hubble

Grâce à de récentes observations faites grâce au célèbre télescope spatial Hubble, les dimensions monstrueuses de la comète C/2014 UN271 Bernardinelli-Berstein, la plus grande jamais découverte, ont été confirmées. Son noyau, que les scientifiques pensent être « noir comme du charbon », a un diamètre estimé à 85 miles, soit 129 kilomètres. La longueur est légèrement inférieure à l’estimation faite récemment par des scientifiques de l’Observatoire de Paris de l’Université de la Sorbonne, soit 137 kilomètres, calculée en analysant des images du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. Malgré cette petite réduction, la comète découverte par les deux astronomes Gary Bernstein (Université de Pennsylvanie) et Pedro Bernardinelli (Université de Washington) est de loin la plus grosse jamais identifiée.

Les scientifiques de la NASA soulignent que la comète est environ 50 fois plus grosse que les comètes typiques que nous observons couramment dans le système solaire, tandis que la masse estimée est de 500 billions de tonnes, cent mille fois plus grande que la masse d’une comète commune. Un véritable colosse donc, pratiquement deux fois plus gros que la comète C/1995 O1 (Hale-Bopp), qui a un diamètre estimé à 74 kilomètres et est connue pour son passage extraordinaire à la fin du dernier millénaire. La comète C/2002 VQ94, découverte en 2002 grâce au projet Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR), occupe la deuxième place, dont le noyau a un diamètre estimé à 96 kilomètres.

Crédit : NASA

Mais comment les scientifiques ont-ils exactement calculé le diamètre de la comète Bernardinelli-Berstein, considérant qu’actuellement l’objet se trouve bien à 3,22 milliards de kilomètres de notre planète ? Les chercheurs de la NASA sont partis d’une photo prise par la Wide Field Camera 3 du télescope Hubble le 8 janvier ; à partir de l’analyse de la luminosité, il a été possible d’obtenir un modèle du coma de la comète et de le soustraire de l’image, obtenant ainsi la lueur ponctuelle du noyau. En combinant ces données avec celles obtenues d’un radiotélescope, les scientifiques ont pu obtenir une estimation assez précise de la taille du noyau, 129 kilomètres, soit un peu moins que la distance qui sépare Rome de Pérouse.

« Cette comète est littéralement la pointe de l’iceberg des milliers de comètes qui sont trop faibles pour être vues dans les confins du système solaire », a déclaré le professeur David Jewitt, professeur de sciences planétaires et d’astronomie à l’Université de Californie. do Los Angeles (UCLA) et co-auteur de la nouvelle étude sur les comètes. « Nous avons toujours soupçonné que cette comète devait être grande car elle est si brillante à une si grande distance. Maintenant, nous confirmons que c’est le cas », a ajouté l’expert.

Heureusement, bien qu’elle soit en direction du Soleil, dans son passage « rapproché » prévu pour 2031, la comète Bernardinelli-Berstein n’arrivera pas à moins de 1,6 milliard de kilomètres de la Terre, soit au-delà de la distance de Saturne. Il n’y a donc rien à craindre. L’impact avec un tel colosse aurait d’ailleurs des conséquences pour le moins apocalyptiques, si l’on considère que l’astéroïde Chicxulub qui a fait disparaître les dinosaures non aviaires (et 75% des autres espèces animales et végétales) avait un diamètre estimé à environ 10 -14 kilomètres. Les détails de la recherche « Hubble Space Telescope Detection of the Nucleus of Comet C/2014 UN271 (Bernardinelli – Bernstein) » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée The Astrophysical Journal Letters.