Sega dit que son initiative Super Game pourrait inclure les NFT et le streaming cloud

Facepalm : Avec toute la mauvaise presse que les NFT ont eu récemment, les entreprises se distancient-elles des jetons non fongibles ? Quelques entreprises adoptent cette position, mais pas Sega. Le géant japonais du jeu a récemment parlé de son projet « Super Game », confirmant qu’il fait référence à plus d’un jeu, dont certains pourraient inclure des NFT et du streaming cloud.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur l’initiative Super Game de cinq ans de Sega depuis qu’elle a été révélée lors de la présentation de ses résultats financiers en mai dernier. Une interview sur le site de recrutement de Sega Japan le mois dernier (traduit par VGC) a permis de mieux comprendre le projet.

Le vice-président exécutif de Sega, Shuji Utsumi, a déclaré : « Nous avons défini « SuperGame » comme le développement de titres AAA qui couvrent la gamme complète de technologies de SEGA, et nous viserons à y parvenir dans notre plan quinquennal.

Utsumi a ajouté que si les plusieurs titres qui relèvent de la bannière Super Game varieront, ils iront au-delà du « cadre traditionnel des jeux ». Un exemple qu’il a donné était la création d’un titre qui tire parti de la relation entre ceux qui jouent à des jeux et ceux qui préfèrent les regarder en streaming.

Bien que cela semble assez intéressant, Utsumi a refroidi l’enthousiasme avec sa prochaine ligne. « C’est une extension naturelle pour l’avenir du jeu qu’il étendra pour impliquer de nouveaux domaines tels que le cloud gaming et les NFT. »

Nous avons déjà entendu parler de l’aspect cloud gaming de l’initiative Super Game de Sega. La société a annoncé un partenariat avec Microsoft en novembre dernier qui lui permettrait de créer des jeux sur la plate-forme Azure Cloud. Sega a confirmé plus tard que l’accord ne signifiait pas que Super Game serait exclusif à Microsoft.

La partie NFT a été évoquée en janvier lorsque Sega a enregistré une marque « Sega NFT », mais c’est la première fois qu’ils sont officiellement liés à Super Game. Il semble surprenant que la société vante les non-fongibles comme l’avenir du jeu, d’autant plus qu’Ubisoft a récemment mis fin à la prise en charge de Ghost Recon Breakpoint, qui devait être le jeu phare de sa plate-forme Quartz NFT. Il y a également eu la fermeture du jeu NFT F1 Delta Time, le braquage de 615 millions de dollars sur Axie Infinity et une autre arnaque NFT massive.