La liste des cartes graphiques PowerColor Radeon RX 6750XT Red Devil indique une actualisation imminente de RDNA 2

En bref : il semble qu’AMD se prépare effectivement à lancer des cartes graphiques RDNA 2 actualisées avec une mémoire GDDR6 plus rapide dans les semaines à venir. Les nouveaux modèles arriveront à un moment où la disponibilité et les prix des GPU s’améliorent, il est donc possible que la société puisse éviter de tenir un autre lancement de téléavertisseur.

La rumeur fait état d’une actualisation de la série AMD Radeon 6000 depuis un certain temps maintenant, mais les choses ont été relativement calmes alors que la fenêtre de sortie est passée de fin avril à début mai. Les GPU RDNA 3 ne seront probablement pas prêts avant la fin de 2022 au plus tôt, et ce uniquement si la société fonctionne toujours selon la chronologie d’origine.

Le mois dernier, nous avons appris qu’AMD envisageait de lancer jusqu’à trois cartes de la série RX 6000 actualisées – la RX 6650 XT, la RX 6750 XT et la RX 6950 XT. La nouvelle est venue via un leaker populaire et réputé de la communauté Chiphell, mais il y avait encore des doutes sur l’existence de ces modèles mis à jour.

Une liste RRA (via @harukaze5719) de fin mars confirme apparemment ces rumeurs. La carte en question est la « AXRX 6750XT 12GBD6-3DHEOC », un modèle personnalisé fabriqué par PowerColor, une filiale de TUL Corporation. À en juger par le nom du produit, il s’agira d’une carte de la série Red Devil avec 12 gigaoctets de mémoire GDDR6, donc presque identique au modèle RX 6700 XT à l’exception de la VRAM, qui sera de la variété 18 Gbps.

À ce stade, il n’est pas clair si la bande passante mémoire supplémentaire est le seul changement sur les cartes de la série RX 6×50 XT actualisées, ou si elles seront également livrées avec une horloge boost plus élevée. Dans tous les cas, le RX 6750 XT fonctionnera probablement plus près d’un RTX 3060 Ti que d’un RTX 3070, tout comme le RX 6700 XT. Les prix et la disponibilité des GPU se sont améliorés ces derniers temps, donc AMD devra fixer le prix des cartes 6×50 XT s’il veut les déplacer en quantités importantes.

Heureusement pour AMD, Intel semble traîner les pieds pour commercialiser ses GPU Arc. Cette dernière société n’a livré qu’un seul GPU mobile en Corée du Sud avec un déploiement plus large prévu dans les semaines à venir, et sa gamme d’ordinateurs de bureau ne sortira pas avant l’été. Les cartes RDNA 2 actualisées d’AMD devraient être annoncées lors d’un événement le 10 mai.