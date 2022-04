Quiconque crie, donne des coups de pied et donne des coups de poing dans son sommeil a un risque élevé de développer la maladie de Parkinson

Environ 60 % des patients ayant un sommeil très agité caractérisé par des cris, des coups de pied et des coups de poing développent la maladie de Parkinson en une douzaine d’années.

Ceux qui crient et s’agitent dans leur sommeil, en donnant des coups de poing, des coups de pied et en faisant d’autres mouvements brusques avec leurs bras et leurs jambes, ont un risque significativement plus élevé de développer la maladie de Parkinson en quelques années. L’association entre le trouble du comportement pendant le sommeil paradoxal ou RBD (Rapid eye movement Behavioral Disorder) et la maladie neurodégénérative est si forte que le sommeil très agité est considéré comme « l’un des marqueurs prédictifs les plus importants de la maladie ». Ce n’est pas un hasard si « environ 60% des patients qui crient, donnent des coups de pied et des coups de poing développent la maladie dans les 10-12 ans », précise dans un communiqué la Société italienne de neurologie (SIN), publié à l’occasion du World Disease Journée de la maladie de Parkinson célébrée chaque année le 11 avril. La date correspond à la naissance du médecin, géologue et paléontologue londonien James Parkinson (11 avril 1755 – 21 décembre 1824), qui décrivait quelques années avant sa mort quelques cas de ce qu’on appelle la « paralysie agitante ». Des décennies plus tard, cette affection caractérisée par des mouvements lents et des tremblements – dus à la mort des cellules productrices de dopamine – a été baptisée maladie de Parkinson en son honneur.

La maladie touche plus de 5 millions de personnes dans le monde, dont 400 000 en Italie. C’est un pourcentage important par rapport au nombre total, en raison du vieillissement de la population italienne ; La maladie de Parkinson est en effet une maladie qui touche principalement le troisième âge (mais pas exclusivement) et débute en moyenne vers l’âge de 60 ans. Comme l’indique le SIN, cependant, une augmentation du nombre de personnes impliquées est attendue dans les 15 prochaines années, avec 6 000 nouveaux cas par an, « dont la moitié touchée en âge de travailler ».

Au moment où les symptômes caractéristiques, tels que les tremblements et les mouvements lents, apparaissent, la maladie est déjà à un stade particulièrement avancé ; à ce stade, explique le SIN, déjà 60% des cellules dopaminergiques (celles qui produisent et libèrent de la dopamine) ont été perdues. C’est pourquoi il est essentiel de l’intercepter beaucoup plus tôt pour offrir les meilleurs traitements préventifs aux patients. Parmi les signes avant-coureurs indiqués par le NAS associés à un risque élevé de maladie de Parkinson figurent le déficit olfactif, les douleurs articulaires, la dépression et le sommeil très perturbé précité.

L’étude internationale « Imagerie dopaminergique et prédicteurs cliniques pour la phénoconversion du trouble du comportement en sommeil paradoxal » menée par des scientifiques italiens du Département de neurosciences de l’Université de Gênes et de l’IRCCS San Martino Polyclinic Hospital, par exemple, a révélé que les patients atteints de plus de 70 – les enfants de 1 an atteints de troubles du comportement en sommeil paradoxal, de constipation et d’une fonction dopaminergique altérée ont un risque élevé de développer la maladie de Parkinson, souvent en quelques années. Les scientifiques dirigés par le professeur Dario Arnaldi soulignent que si les patients étaient auparavant traités avec des médicaments neuroprotecteurs pendant cette phase prodromique, de meilleurs résultats thérapeutiques pourraient être obtenus. « Commencer le traitement à un stade précoce de la maladie ou mieux encore au stade pré-symptomatique est important à la fois pour contrôler les symptômes et pour ralentir l’évolution de la maladie elle-même. En fait, dans ces phases, des médicaments dopaminergiques ou des médicaments neuroprotecteurs (à l’étude) pourraient vraiment modifier le cours », a déclaré le professeur Alfredo Berardelli, président de Sin.

Des progrès significatifs ont récemment été réalisés dans le traitement des symptômes typiques de la maladie de Parkinson, grâce à des machines de pointe telles que le MrgFUS déjà disponibles en Italie.