Elon Musk ne rejoindra pas le conseil d’administration de Twitter, le laissant libre de lancer une éventuelle prise de contrôle

Dans le contexte : Twitter a confirmé qu’Elon Musk ne rejoindrait finalement pas son conseil d’administration. Le PDG de la société, Parag Agrawal, a annoncé la semaine dernière que le patron de Tesla siégerait au conseil d’administration jusqu’en 2024 au moins, mais Musk a apparemment refusé le siège, le laissant libre de lancer une potentielle OPA hostile.

Agrawal avait précédemment annoncé que Musk serait nommé au conseil d’administration sous réserve d’une vérification des antécédents et d’une acceptation formelle. La nomination devait entrer en vigueur immédiatement, mais Musk a décidé de ne pas le faire.

« Je crois que c’est pour le mieux », a écrit Agrawal. « Nous apprécions et apprécierons toujours les commentaires de nos actionnaires, qu’ils siègent ou non à notre conseil d’administration. Elon est notre principal actionnaire et nous resterons ouverts à ses commentaires. »

Elon a décidé de ne pas rejoindre notre conseil d’administration. J’ai envoyé une brève note à la société, partageant avec vous tous ici. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) 11 avril 2022

La seule réponse de Musk à la nouvelle a été un tweet maintenant supprimé qui ne contenait qu’un emoji « visage avec la main sur la bouche » utilisé pour afficher un rire timide ou de l’embarras.

La décision de Musk de ne pas rejoindre le conseil d’administration de Twitter signifie qu’il ne sera pas limité à détenir un maximum de 14,9 % de la société – il est déjà l’actionnaire majoritaire, grâce à une participation de 9,2 % qu’il a achetée le 14 mars. Il sera désormais libre de prendre une participation de 15% ou plus dans l’entreprise, lui permettant de lancer une OPA hostile.

Musk a bombardé ses 81,3 millions de followers sur Twitter avec des sondages depuis que sa participation dans l’entreprise a été révélée. Il a remis en question sa politique en matière de liberté d’expression et si le service devrait avoir un bouton d’édition, qui est en préparation, bien que Twitter insiste sur le fait que la décision n’avait rien à voir avec son principal actionnaire.

Musk a également suggéré que tous ceux qui s’inscrivent au service payant Twitter Blue reçoivent une coche d’authentification. Il a récemment demandé si le siège social de Twitter à San Francisco devait être transformé en refuge pour sans-abri « puisque personne ne se présente de toute façon ». Ce dernier tweet, qui a également été supprimé, était peut-être ironique, mais un autre membre de la liste riche, Jeff Bezos, a suggéré qu’une partie du bâtiment soit convertie en abri, tout comme Amazon l’a fait avec son siège de Seattle.

Ou faire des portions. Fonctionne très bien et facilite la tâche des employés qui souhaitent faire du bénévolat. https://t.co/r0dZWsMxWT https://t.co/NbUNl1bkJ3 —Jeff Bezos (@JeffBezos) 10 avril 2022

Dans d’autres nouvelles d’Elon Musk, la personne la plus riche du monde vient d’annoncer que le Cybertruck, longtemps retardé, devrait être mis en vente l’année prochaine.