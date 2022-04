Un centre de données japonais utilise la chaleur perdue pour élever des anguilles

WTF ? ! Une nouvelle entreprise commerciale à Hokkaido, au Japon, prévoit d’élever 300 000 anguilles par an d’ici 2023, dans des eaux réchauffées par son centre de données en développement. Elle souhaite également utiliser la neige collectée dans les rues de la ville comme liquide pré-refroidi pour ses systèmes.

Le centre de données blanc (WDC) a été lancé l’année dernière en avril, mais la construction de l’installation est toujours en cours. Pendant ce temps, des efforts sont dirigés vers la création d’une entreprise agricole qui utilisera de l’eau recyclée réchauffée par le système de refroidissement de ses serveurs.

Au début, ils ont testé l’ormeau, les tomates cerises, les épinards à la moutarde japonaise, l’oursin et plusieurs autres produits divers, mais se sont installés sur l’anguille, qui est un plat de luxe populaire au Japon. Les anguilles cultivées à la ferme sont vendues à plus de 100 dollars le kilo en gros ou à 90 dollars le plat dans les restaurants.

WDC essaie également de cultiver des champignons auriculaires. Comme les anguilles, elles ont un cycle de culture court, ce qui en fait un placement plus accessible.

Une société de Kobe a fourni à WDC les 1 700 civelles (anguilles juvéniles) qu’elle a relâchées dans des réservoirs le 25 février. Elle prévoit de les commercialiser comme « les premières anguilles élevées à Hokkaido ». Les anguilles nécessitent normalement des climats plus chauds qu’Hokkaido, mais WDC pense que la chaleur produite par ses serveurs maintiendra les réservoirs de ses 300 000 anguilles prévues à la température requise de 33°C.

En collaboration avec la ville de Bibai, WDC élève également 6 000 anguilles depuis novembre de l’année dernière dans la fonte des neiges réchauffée. Bibai est fréquemment victime de fortes chutes de neige et travaille avec WDC pour explorer la possibilité d’utiliser la neige collectée par les chasse-neige de la ville comme eau pré-refroidie pour les serveurs et comme source d’eau douce pour les anguilles.

WDC pense que l’utilisation de la fonte des neiges comme source d’eau douce abondante et abordable pourrait améliorer le goût et la taille des anguilles. Il prévoit de les vendre à 250 grammes ou plus après une période de culture de sept à douze mois. Ils seront vendus dans tout le pays mais pourraient également être fournis aux écoles locales pour les repas du midi.

Il est moins clair comment la neige pourrait être utilisée pour refroidir les serveurs. La plupart des serveurs utilisent des refroidisseurs à l’échelle du rack pour évacuer la chaleur dans une pièce refroidie par la climatisation, bien que certains serveurs canalisent la chaleur dans un système de refroidissement liquide en boucle fermée plus grand. La neige n’est pas un choix naturel pour l’une ou l’autre technique. Des technologies de refroidissement ambiant existent, comme le centre de données submergé de Microsoft, mais ces conceptions ne se traduisent pas non plus facilement par un refroidissement par la neige.

Néanmoins, WDC rapporte que ses tests ont été couronnés de succès et qu’il continuera à investir dans le développement de nouvelles techniques de réduction d’énergie.

Crédit image : Maksim Shutov