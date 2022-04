L’anime de Super Dragon Ball Heroes: qu’est-ce que c’est, où se trouve-t-il et comment le regarder en ligne

Héros Super Dragon Ball. Vous en avez sûrement entendu parler à un moment donné, et ce n’est pas pour moins. Il s’agit d’une série animée créée à des fins promotionnelles pour donner un coup de pouce et plus d’emballage à l’un des jeux d’arcade les plus anciens de Dragon Ball, le jeu vidéo du même nom qui se joue avec des cartes et que vous pouvez essayer en partie grâce à Super Dragon Ball Heroes World Mission, qui est disponible sur Nintendo Switch et que nous avons analysé en 2019. Mais de quoi parle actuellement l’anime, où en est-il chronologiquement et comment pouvez-vous le regarder ? Nous allons essayer de répondre à tout cela.

Qu’est-ce que Super Dragon Ball Heroes et combien de chapitres contient-il ?

Né en 2018, Super Dragon Ball Heroes est un anime promotionnel diffusé uniquement au Japon avec des chapitres hebdomadaires d’environ 7 minutes. Il compte actuellement 42 épisodes publiés qui sont divisés en trois grandes sagas qui ont à leur tour des intrigues différentes à l’intérieur.

Tous sont directement liés aux nouvelles cartes et aventures qui peuvent être jouées dans les arcades japonaises, où les utilisateurs se battent avec de vraies cartes formant les équipes les plus variées.

Où est situé Super Dragon Ball Heroes ?

Super Dragon Ball Heroes se déroule chronologiquement après les événements de Dragon Ball Super. Cela signifie qu’il a des personnages que nous avons vus lors de la nouvelle série aux mains de Toyotaro, tels que Jiren, Hit, Cabba ou Zamasu ; et aussi des transformations de cette dernière étape telles que Super Saiyan Blue, Super Saiyan God et d’autres.

Est-ce que Super Dragon Ball Heroes est canon ?

Non. Super Dragon Ball Heroes ne fait pas partie du canon Dragon Ball, bien qu’il s’agisse d’un produit officiel. Cet anime promotionnel a un traitement similaire à ce que l’on a pu voir dans les OVAS ou dans Dragon Ball GT, il ne fait donc pas partie de la véritable histoire de Goku et compagnie.

Broly SSJ4, tout est possible dans Heroes.

En fait, dans Super Dragon Ball Heroes, nous pouvons voir de la folie authentique et du fanservice partout sans se soucier de rien d’autre que du spectacle. Dans cette série on a vu Turles avec de longs cheveux SS3 mais noirs, récemment on a vu Raditz en SS3, se battant également entre Goku Super Saiyan Blue contre Goku Super Saiyan 4, Trunks en Super Saiyan God…

De plus, nous voyons des personnages en deux versions grâce au « Xeno », des personnages d’une chronologie distincte de la principale (et pourquoi nous voyons SSJ4 dans cette série). Nous verrons Vegito dans SSJ4, également Broly, des personnages totalement nouveaux comme Cumber et d’autres que vous connaîtrez des jeux vidéo comme Fu, Mira, Tower et autres. C’est un festival de personnages de toutes les époques.

Lequel préférez-vous?

Combien de saisons compte Super Dragon Ball Heroes ?

Saison 1 : Mission Univers, 20 épisodes. Il a trois sagas. Arc de la prison planétaire (6 chapitres), arc du conflit universel (13 chapitres) et arc du roi des ténèbres Mechikabura (1 chapitre)

Saison 2 : Big Bang Mission, 20 épisodes. Il a deux sagas. Universal Genesis Arc (12 chapitres) et New Space-Time War arc (8 chapitres).

Saison 3 : Ultra God Mission, diffusée. Il a actuellement une saga. Arc du Kaio du Temps (1 chapitre pour le moment).

Où puis-je regarder l’anime de Super Dragon Ball Heroes ?

Super Dragon Ball Heroes est un anime promotionnel diffusé régulièrement au Japon, mais il ne semble pas qu’il envisage de faire le saut hors du territoire japonais, du moins pour l’instant. Ceci est précisément dû à sa connexion avec les machines d’arcade et les sagas qui y sont mises à jour. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être trouvé en ligne! Sur Youtube il existe plusieurs chaînes qui permettent de voir les 41 épisodes de la série.

Soit avec des sous-titres en anglais, en Français et certains osent même un fandub (doublage fait par des fans) à la fois en Français et en Français latin. Au cas où vous seriez intéressé, cette chaîne a des sous-titres en anglais et en continu tout au long de la série jusqu’à son chapitre 41. Ici, nous laissons cela.

Jeux vidéo et manga basés sur Dragon Ball Heroes

Naturellement, au-delà du jeu d’arcade qui est présent et pleinement en vigueur au Japon, différents jeux vidéo de la série Heroes ont fait leur apparition, même si seul le jeu Switch 2019 est officiellement arrivé sur notre territoire, ce sont les jeux vidéo que vous pouvez trouver en fonction dans le célèbre jeu de cartes :

Dragon Ball Heroes : Ultimate Mission (2013, 3DS) – Japon uniquement

Dragon Ball Heroes : Ultimate Mission 2 (2014, 3DS) – Japon uniquement

Dragon Ball Heroes : Ultimate Mission X (2017, 3DS) – Japon uniquement

Super Dragon Ball Heroes : Mission mondiale (2019, Switch)

Les trois missions ultimes compilent toute l’essence de l’arcade, mais elles n’ont pas leurs scènes d’anime, un élément qui vous manquera sûrement si vous décidez de vous les procurer. Nous en avons parlé dans une vidéo de Netcost dans le passé, nous vous laissons le soin :

En France, deux mangas Super Dragon Ball Heroes nous sont parvenus ces derniers temps sur la base de la bataille entre la Time Patrol et les Destroyers of history. Pour le moment, deux volumes sont en vente, mais le troisième opus devrait arriver le 25 mai.

