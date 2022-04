Découvrez ce socket de la taille d’un poing pour les processeurs AMD Epyc de nouvelle génération

La vue d’ensemble : la volonté d’AMD de concevoir des processeurs Epyc toujours plus grands a produit un énorme nouveau socket. Appelé SP5, il représente environ un tiers de la taille d’une carte mère mini-ITX, tandis que le package de chaque processeur est presque quatre fois plus grand qu’un processeur Ryzen ordinaire.

AMD a annoncé la série de processeurs Epyc 7004, nom de code Genoa, en novembre de l’année dernière. Il utilise l’architecture Zen 4 et est construit sur le nœud TSMC N5, et dispose de 12 canaux DDR5 et PCIe 5.0. Les processeurs auront jusqu’à 96 cœurs / 192 threads et aussi peu que 16 cœurs / 32 threads.

Il n’est pas surprenant qu’il ait besoin d’un socket plus grand que la série 7003 à 64 cœurs et DDR4. Le SP5 a 6096 broches, 49% de plus que les 4094 de son prédécesseur et 46% de plus que le socket Xeon actuel d’Intel, le LGA 4189.

Un membre des forums ServeTheHome a posté la première photo de la prise (ci-dessus) et elle montre à quel point elle est énorme par rapport à certains emplacements mémoire. Il semble que la photo soit celle d’une carte d’échantillons d’ingénierie quelconque qui pourrait même avoir deux prises, à en juger par la disposition de la mémoire.

Sur la photo, le socket utilise le matériel de rétention décrit dans les documents divulgués lors du piratage Gigabyte l’année dernière, ce qui confirme qu’il s’agit bien du SP5. En raison de sa taille, il avait probablement besoin d’un nouveau mécanisme de rétention pour le fixer uniformément tout en étant pris en sandwich entre la carte mère et le refroidisseur.

Dans ces deux photos d’une prétendue partie Genoa à 16 cœurs, de VideoCardz, vous pouvez voir à quel point elles sont devenues importantes. En chiffres, le boîtier de chaque processeur mesure environ 75 mm sur 72 mm, soit près de quatre fois la taille d’un processeur Ryzen ordinaire.

AMD a déclaré que les pièces Genoa étaient déjà expédiées à des partenaires clés, ce que nous devons probablement remercier pour ces photos. Une version complète est prévue pour plus tard cette année, peut-être au troisième trimestre.