Pas seulement un iceberg, les causes du naufrage du Titanic : la véritable histoire du naufrage

Au cours des cent années qui nous séparent de la plus célèbre des tragédies des mers, de nombreuses études, enquêtes et témoignages ont tenté de reconstituer les causes qui ont contribué à rendre la catastrophe encore plus dramatique. Ce soir, dans le premier épisode d’Ulysse, Alberto Angela reviendra sur les lieux symboliques du Titanic, le paquebot « insubmersible ».

Un siècle de questions, d’intérêts, d’attentions parfois morbides à ce géant endormi au fond des mers qui entraînait dans son tourbillon mortel des centaines d’existences, toutes prêtes à regarder vers la terre promise américaine. Dans le premier épisode d’Ulysse, diffusé ce soir, Alberto Angela fait un voyage dans les lieux qui ont marqué l’histoire du transatlantique, défini comme « insubmersible », qui a fait naufrage il y a cent dix ans. L’histoire de la Titanesque, malgré son immense drame, il fascine et a toujours fasciné ; mais c’était aussi un point de départ fondamental pour l’étude et la mise en œuvre des politiques de sécurité en mer. L’impression et le désarroi de l’opinion publique face à ces 1 500 vies ou plus, qui ont pris fin à cause d’une montagne de glace qui attendait en silence le paquebot « insubmersible », ne se sont pas arrêtés au simple constat angoissant de la catastrophe : des enquêtes ont été menée et écouter des témoignages, tandis que les érudits continuent de se soucier de détails et de détails, dans le but de comprendre la raison de l’immense catastrophe qui n’aurait jamais dû se produire. Du moins pas au navire conçu pour être un bijou de technologie, un symbole de progrès et d’avenir, lors de son fier voyage inaugural.

Un résumé en quelques tableaux de l’histoire dramatique du Titanic, dans un journal de l’époque

Les vigiles n’ont pas vu l’iceberg à temps

Le problème des jumelles – Le matin du 16 avril 1912, le monde apprend le naufrage du Titanesque, deux semaines plus tard commençait l’enquête qui aurait révélé un tel mélange de négligences sensationnelles et de pertes impressionnantes qu’elle a encore aujourd’hui le pouvoir de susciter l’émotion. Désespéré et bouleversé, les proches des passagers du Titanesque, dans l’ancien et dans le nouveau continent, ils attendaient que des nouvelles arrivent : qui avait été sauvé, qui était mort, que s’était-il passé, comment était-il possible que ce navire, considéré comme très sûr, résultat d’un travail industriel raffiné et moderne techniques, qui auraient pu entrer en collision avec n’importe quel autre bateau sans être endommagé, avait sombré en moins de trois heures après l’impact avec un iceberg qui, de toute évidence, n’avait pas été suffisamment aperçu à temps. nombre suffisant de jumelles : le soir Le 14 avril, les deux marins de guet, Frederick Fleet et Reginald Lee, n’ont pu donner l’alerte que lorsque le géant des glaces était déjà visible à l’œil nu et donc dangereusement proche. Dans les jours précédant le départ de Southampton, il y avait eu un remaniement de l’équipage voulu par le capitaine Edward Smith : Henry Wilde, qui naviguait sur le navire jumeau du TitanesqueL’olympique, devient commandant en second. Les autres officiers sont déclassés et le 2e Officier Blair est muté : en s’éloignant en hâte, il emporte avec lui la clé de son casier dans lequel sont rangées les jumelles des vigies du nid de pie. Cette nuit-là, la présence de jumelles aurait pu réécrire le cours de l’histoire.

Sa grande expérience en mer l’a amené sur le paquebot le plus célèbre du monde

Les rapports sur les icebergs n’ont pas été lus par le capitaine

Communications télégraphiques – Mais il y a eu de nombreux événements dans la longue chaîne qui ont conduit à l’accomplissement du destin de Titanesque: analysés au microscope, ils dessinent presque l’intrigue d’un roman parfait dans lequel chaque personnage individuel récite impeccablement le rôle assigné. Comme dans tout récit qui se respecte, tous contribuent plus ou moins inconsciemment à l’enchevêtrement des événements autour du grand épisode central : de même les opérateurs radio, chargés des communications entre le navire et le reste du monde, ont joué un rôle fondamental. Les employés de la Marconi, et non de Ligne étoile blanche, ils transmettaient des messages payants de la part des passagers pour compléter leurs revenus : les antennes puissantes et modernes montées sur le transatlantique permettaient de maintenir des contacts jusqu’à 400 miles de distance. Dans la journée du 14 avril 1912, dès le petit matin, cinq rapports parvinrent à Titanesque par des navires qui se trouvaient plus à l’ouest: incroyablement, de ces messages qui donnaient la position des zones à très forte densité de glace le long de la route de l’insubmersible, il n’y en avait que deux pour atteindre le pont, même si sur certains d’entre eux il y avait l’indication » Réservé à l’attention du Capitaine ». Deux marconigrammes très importants de californien aurait pu être déterminant pour le sort des Titanesque: un envoyé à 19h20 et le second à 23h00. Aucun d’eux n’a été lu par le Capitaine, au contraire à la deuxième forte transmission qui expliquait comment le navire avait dû s’arrêter car il était entouré de glace, le télégraphiste a grondé le marchand car le signal trop fort avait chevauché son travail, l’interrompant et créant de la gêne et du dérangement. : à 23h30 l’opérateur du californienaprès plusieurs tentatives, il s’endormait et éteignait la radio.

Sur 2223 personnes embarquées, 1523 sont mortes

Impact latéral avec l’iceberg

L’iceberg s’approche, par une nuit sans lune – Fier, étincelant, en fête, le navire a parcouru les mers avec des moteurs presque à plein régime, à une vitesse de 21 nœuds : la montagne blanche attendait là, bien plus au sud qu’elle n’aurait dû être , selon ce que les savants ont toujours soutenu. Récemment, certains astronomes ont avancé la théorie suggestive de la « marée parfaite » comme hypothèse pour expliquer la présence d’icebergs dans cette étendue de mer à cette période de l’année. Quiconque n’avait pas été prévenu, le Titanic avançait chargé de cette légèreté et de cette sécurité excessive que les membres d’équipage affichaient et transmettaient aux voyageurs : à 23h35, à moins de quatre milles de là, l’iceberg apparut dans sa blancheur étincelante, tout à l’avant. La cloche a sonné trois fois. La decisione del 1° ufficiale William Murdoch di virare a sinistra si sarebbe rivelata fatale: ma agì d’istinto poiché nessuno aveva previsto l’imprevedibile, il tempo fu troppo poco e l’abbrivio non impedì l’impatto, nonostante le macchine a indietro toute. S’il avait continué à tribord, seuls deux des compartiments auraient été endommagés et le navire aurait pu continuer; mais la collision avec le flanc latéral a causé de nombreuses entailles dans différents secteurs, pliant les tôles. Le navire coula très vite, trop vite pour « l’insubmersible ». On a appris presque immédiatement que le fer commandé pour effectuer les travaux de construction n’était pas de la meilleure qualité existante, meilleur-meilleur, ce qui aurait favorisé des fractures plus étendues dans la coque. Des décennies plus tard, il a été vérifié que même les clous, les vis et les épingles étaient en réalité faits de matériaux métalliques pauvres : cela les a amenés à céder rapidement à la pression de l’eau qui a ainsi envahi, presque immédiatement, cinq ou six des seize compartiments étanches.

41 ° 43 ’55 ‘ ‘N, 49 ° 56 ‘ 45 » W, les coordonnées de l’impact

Le nombre de canots de sauvetage était insuffisant pour sauver tous les passagers

La question des canots de sauvetage – Se pose ensuite la question bien connue de la rareté des canots de sauvetage, seulement 16 contre les 48 qui auraient été nécessaires pour un navire du tonnage de la Titanesque: la dernière législation en la matière prévoyait un maximum de 16 pour les navires de plus de 10 000 tonnes mais pour un paquebot de 46 000 tonnes, aucune loi n’avait tout simplement été votée. En fait, pour l’essentiel, tout a été réalisé dans le respect des règles officielles du gouvernement, puisqu’un ajustement proportionnel relevait évidemment toujours du bon sens du propriétaire. C’était la énième inattention, très souvent attribuée à la foi excessive qui se nourrissait vers le progrès, bannière et image de ces décennies entre les deux siècles. Inextricablement liées les unes aux autres, ces coïncidences dessinent et dépeignent parfaitement un esprit confiant et optimiste, presque à la limite de la naïveté : celui-là même qui, peu de temps après, serait entré dans le désastre de la Première Guerre mondiale. Cette nuit-là, le doux monde de Belle Epoque, tout comme il nous est encore donné de le connaître à travers ses magnifiques manifestations artistiques, avec son mythe de la vitesse (qui fut aussi fatal à Titanesque) a perdu son innocence en mer, commençant à accepter un avenir d’où découlaient non seulement des récompenses et des avantages, mais aussi tous ces risques et dangers qui, tôt ou tard, devaient être évalués, pour éviter leur impact dévastateur.

Parmi les causes qui ont rendu la catastrophe encore plus dramatique.