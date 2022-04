SpaceX et Axiom Space lancent la première mission d’équipage entièrement privée vers l’ISS

Vue d’ensemble : le tourisme spatial est en train de devenir un passe-temps favori pour les rares personnes qui peuvent se le permettre. Bien que cela puisse sembler être une chimère en ce moment, ces premiers vols pourraient ouvrir la voie à une réduction des coûts et permettre aux gens ordinaires d’en faire l’expérience un jour.

Axiom Space, en collaboration avec SpaceX, a lancé avec succès sa première mission d’équipage privé vendredi. Les quatre astronautes ont été lancés depuis le Kennedy Space Center en Floride sur la fusée Falcon 9 de SpaceX. Ils arriveront à l’ISS demain, ce qui en fait la première mission de vol spatial humain entièrement privée vers la station.

L’équipage est composé de l’espagnol-américain Michael López-Alegría, ancien astronaute de la NASA et commandant de bord ; l’Américain Larry Connor, fondateur de la société d’investissement immobilier Connor Group ; l’Israélien Eytan Stibbe, ancien pilote de chasse et fondateur du fonds d’investissement Vital Capital ; et le Canadien Mark Pathy, PDG de la société d’investissement et de financement Mavrik.

Les astronautes privés ont passé des centaines d’heures à s’entraîner pour cette mission, apprenant des protocoles de base comme l’utilisation de la cuisine alimentaire et pratiquant l’hygiène personnelle en microgravité. Ils ont également reçu une formation d’intervention d’urgence en cas de problème à bord de l’ISS.

L’équipage séjournera huit jours sur le segment américain de l’ISS, où il mènera plus de 25 expériences de recherche différentes. Ils ont également été invités à visiter la partie russe de la station par les trois cosmonautes à bord.

Ensuite, ils partiront sur le même vaisseau spatial Crew Dragon les emmenant actuellement vers l’ISS et atterriront dans l’océan Atlantique. Tout ce voyage a coûté aux trois astronautes privés la somme faramineuse de 55 millions de dollars chaque.

Après leur premier vol, Axiom prévoit d’offrir des vols avec équipage similaires jusqu’à deux fois par an. Ils visent également à lancer des modules dans l’espace qui s’attacheraient à l’ISS et permettraient à des astronautes privés de les habiter.