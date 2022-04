Google s’associe à iFixit pour proposer des pièces détachées d’origine pour les téléphones Pixel

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Google s’est associé au spécialiste de la réparation d’appareils électroniques DIY iFixit pour mettre à la disposition des techniciens de réparation indépendants et des consommateurs qualifiés des pièces de téléphone Pixel d’origine. À partir de cette année, des pièces seront disponibles à l’achat auprès d’iFixit pour Pixel 2 à Pixel 6 Pro aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et dans les pays de l’UE où les combinés de Google sont vendus.

Une gamme complète de composants communs, y compris des écrans de remplacement, des caméras et des batteries, sera disponible soit individuellement, soit dans le cadre d’un kit de fixation iFixit, ainsi que des outils pratiques tels que des tournevis et des spudgers.

Les téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont garantis pour recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2026 au moins, ce qui les rend viables pour les années à venir. Les appareils plus anciens comme le Pixel 3a et le Pixel 3a XL verront leur prise en charge se terminer le mois prochain, vous devrez donc réfléchir à deux fois avant de remplacer des pièces sur des modèles plus anciens.

Google n’est pas le premier fabricant de matériel à conclure un partenariat avec iFixit. Motorola s’est associé à iFixit en 2018 pour proposer des pièces d’origine pour certains de ses téléphones. En février dernier, Valve a déclaré qu’iFixit serait un revendeur autorisé de pièces de rechange pour les produits Steam Deck et Valve Index VR. La semaine dernière, Samsung a déclaré que les propriétaires de Galaxy S20 et S21 ainsi que ceux possédant une Galaxy Tab S7 + pourraient acheter des outils et des pièces de rechange auprès d’iFixit à partir de cet été.

Ceux qui préfèrent laisser les réparations aux professionnels peuvent contacter l’un des réparateurs agréés de Google. uBreakiFix, par exemple, compte plus de 750 emplacements aux États-Unis et au Canada. Ils utilisent des pièces et des outils OEM fournis par Google, et toutes les réparations sont couvertes par une garantie d’un an.

Crédit image Kilian Seiler, iFixit