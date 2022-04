Gran Turismo 7 maj 1.11 résout le ressentiment des fans face à une progression nerfée

En bref : Polyphony Digital a enfin publié une mise à jour pour corriger un rééquilibrage de Gran Turismo 7 effectué le mois dernier. La version 1.11 a été abandonnée vendredi, ce qui augmente la récompense pour les courses du circuit mondial en fin de partie, a réajusté les récompenses pour les événements d’arcade et personnalisés, et plus encore.

Le patch était en réponse à une mise à jour de mars de Gran Turismo 7 qui avait des joueurs dans les bras car il nerfait les récompenses sur certaines courses. Les fans l’ont considéré comme une prise d’argent, car beaucoup n’étaient pas ravis du choix forcé de broyer pendant 20 heures (en moyenne) par voiture légendaire ou d’acheter des centaines de dollars de crédits dans le jeu pour remplir leurs livrées d’exotiques coûteux.

Cette décision a amené les joueurs à revoir le jeu sur Metacritic et à trouver un moyen de gagner des crédits tout en AFK. Sony et Polyphony se sont ensuite excusés et ont offert à chacun un million de crédits. Le directeur du jeu Kazunori Yamauchi, le père de Gran Turismo, a promis qu’une mise à jour arriverait début avril pour réajuster le système de progression.

En plus d’augmenter les montants des récompenses dans des courses spécifiques, le patch augmente également la limite supérieure des crédits gratuits dans le jeu à 100 000 000. Il était auparavant de 20 000 000. Les récompenses en crédits pour le lobby et les courses quotidiennes ont également été augmentées.

La version 1.11 n’a pas seulement réajusté la progression. Il est également venu avec du nouveau contenu. Il a ajouté une nouvelle course appelée « The Human Comedy », une course d’endurance d’une heure valant jusqu’à 1 200 000 crédits par événement. L’écran d’avant-course contient désormais plus d’informations. Il a ajouté un nouvel inventaire aux lots de voitures et corrigé de nombreux bugs.

La polyphonie a plus à venir dans les futurs patchs, y compris plus d’augmentations de prix, huit nouvelles courses d’endurance, l’augmentation de la quantité de voitures d’occasion et légendaires, des ajustements aux récompenses de service en direct, l’ajout de courses d’endurance de 24 heures, et plus encore. Le changement le plus apprécié dans une future mise à jour est probablement la possibilité de vendre vos voitures non désirées. Vous pouvez consulter la liste complète des modifications sur le site Web de Gran Turismo.