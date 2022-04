Gartner s’attend à ce que les dépenses informatiques mondiales dépassent 4,4 billions de dollars en 2022

Conclusion : les pénuries de talents, les perturbations géopolitiques, les fluctuations monétaires et l’inflation ne devraient pas avoir d’impact sur les investissements informatiques en 2022. En fait, le cabinet d’études Gartner prévoit une augmentation de 4 % des dépenses informatiques mondiales cette année au milieu de toutes ces turbulences.

« Contrairement à ce que nous avons vu au début de 2020, les DSI accélèrent les investissements informatiques car ils reconnaissent l’importance de la flexibilité et de l’agilité pour répondre aux perturbations », a déclaré John-David Lovelock, vice-président de la recherche chez Gartner.

En tant que tel, Gartner prévoit de lourdes dépenses en services informatiques, notamment l’analyse, le cloud computing et la sécurité. Cela pourrait être aggravé par le fait que certaines dépenses informatiques ont été suspendues au début de cette année en raison de la variante Omicron et d’autres vagues. En supposant que le pire soit dans le rétroviseur, l’argent devrait commencer à circuler plus librement dans un proche avenir.

Les dépenses collectives dans toutes les catégories informatiques ont totalisé près de 4,3 billions de dollars en 2021. Cette année, les organisations devraient débourser plus de 4,4 billions de dollars. La croissance dans des catégories telles que les services informatiques et les logiciels devrait augmenter de 6,8 % et 9,8 %, respectivement.

En 2023, la catégorie des logiciels pourrait connaître une croissance à deux chiffres grâce aux expériences expérimentales des consommateurs finaux et aux optimisations de la chaîne d’approvisionnement.

Lovelock a déclaré que les DSI qui surveillent de près les principaux signaux du marché ainsi que ceux qui négocient avec les fournisseurs s’en sortiront mieux à long terme. Seules les entreprises les plus fragiles devront adopter des mesures de réduction des coûts en 2022 et au-delà, a ajouté Lovelock.

