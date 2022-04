Retournez sur l’île de Myst avec cet add-on de mini-golf VR

En un mot : Mighty Coconut décrit le Myst DLC comme un parcours vif et stimulant rempli d’objets, de décors et d’énigmes emblématiques de Myst. Il y aura 18 trous en mode facile et 18 en mode difficile à affronter en solo ou avec jusqu’à quatre autres joueurs. Les joueurs sont également invités à rechercher 18 balles perdues et à participer à une expédition de récupération « chasse au renard ».

Cyan Inc. s’associe au studio Mighty Coconut, basé à Austin, pour créer un parcours de 36 trous sur le thème de Myst pour le Walkabout Mini Golf en réalité virtuelle.

Nous sommes ravis d’annoncer un nouveau partenariat avec les gens formidables de @Mighty_Coconut pour développer Walkabout Mini Golf: Myst- un DLC pour leur jeu qui sortira plus tard cette année ! 🧵 pic.twitter.com/5iU73Pgfgh – Cyan Inc. (@cyanworlds) 6 avril 2022

Myst a fait ses débuts sur Macintosh en 1993, repoussant les limites de ce qui était possible à l’époque. Le jeu de puzzle d’aventure graphique était un chef-d’œuvre visuel sans précédent. Il était si avancé que même le développeur Cyan n’était pas sûr que cela fonctionnerait jusqu’à très tard dans le projet.

Myst a engendré plusieurs suites en route pour devenir le jeu PC le plus vendu du 20e siècle. Il a été nominé à deux reprises pour être intronisé au Temple de la renommée mondiale du jeu vidéo, manquant de peu les deux occasions.

Walkabout Mini Golf: Myst sera disponible sur Meta Quest, Steam et les prochaines plateformes VR au quatrième trimestre 2022. Le jeu de base coûte 14,99 $. Aucun mot officiel pour le moment sur le montant que le DLC fera reculer les acheteurs, mais si le DLC antérieur est une indication, vous pouvez vous attendre à débourser environ 2,99 $ pour le pack de 36 cours.