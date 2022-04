Samsung Smart Monitor M8, un rival à la hauteur de l’Apple Studio Display

Le géant sud-coréen flirte avec le monde de l’informatique depuis des années. Et depuis quelques années, il introduit des périphériques qui concurrencent sérieusement les meilleurs produits de l’industrie. C’est ce qui arrive avec son nouveau Smart Monitor M8, aux noms encore désastreux, un moniteur qui se veut rivaliser avec le Studio Display d’Apple.

Samsung Smart Monitor M8, un moniteur 32 pouces haut de gamme

Le Samsung Smart Monitor M8 démarre à partir d’un panneau de 32 pouces avec une résolution 4K. Pour l’instant rien de bien surprenant. Bien sûr, Samsung a décidé que le moniteur est intelligent en raison de l’incorporation d’un système d’exploitation. Oui, ce moniteur aura Tizen à l’intérieur. Le système d’exploitation de Samsung continue de croître.

Cela pourrait être intéressant si on lui donnait une utilité liée à la qualité d’image. Cependant, Samsung a choisi de l’utiliser pour que nous puissions avoir des applications telles que Netflix, Samsung TV Plus, YouTube et bien d’autres que vous pouvez utiliser à tout moment.

Le panneau choisi est un écran LCD de 32 pouces avec une résolution 4K (3840 x 2160 pixels). Son format d’image est de 16:9 et sa luminosité monte jusqu’à 400 nits. De plus, il dispose de la technologie HDR10+ et a une couverture sRGB de 99 %. Le taux de rafraîchissement de ce moniteur n’est que de 60 Hz et son temps de réponse est de 4 ms. Quant à l’angle de vision, il est de 178º, à la fois horizontalement et verticalement. Au cas où nous en doutions, il équipe la connectivité WiFi et aussi Bluetooth 4.2.

Nous terminons le sujet de la connectivité en parlant de ses deux ports USB Type C et également d’un port microHDMI. Vous pouvez écouter de la musique via le moniteur grâce à son double haut-parleur d’une puissance de 5 W. Quant à la webcam, Samsung a développé une petite caméra magnétique pouvant être associée au moniteur.

Un autre de ses points forts est que le Smart Monitor M8 embrasse l’Internet des objets (IoT) en incorporant un centre de contrôle appelé SmartThings Hub à partir duquel nous pouvons connecter n’importe quel appareil IoT sans utiliser de câbles, uniquement via la technologie sans fil.

Si vous avez aimé cet écran, nous n’avons qu’une mauvaise nouvelle, son prix. Le Samsung Smart Monitor M8 est en pré-achat en Espagne à partir de 799 euros. Et nous aurons des couleurs blanches disponibles jusqu’au 21 avril en Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue et Spring Green, qui recevront gratuitement Buds Pro Silver et 1 mois d’abonnement gratuit au Netter Naked Club pendant cette période.