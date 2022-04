Mozilla et Vivaldi ne sont pas apaisés par les modifications du navigateur par défaut de Windows 11

Une patate chaude: la décision de Microsoft de faciliter le passage d’Edge à un autre navigateur dans Windows 11 a peut-être été bien accueillie par les utilisateurs, mais les sociétés de navigateurs concurrentes disent qu’elle ne va pas assez loin et devrait être mise à la disposition de tous, pas seulement des plus tech -types avertis.

L’un des problèmes rencontrés par les utilisateurs de Windows 11 au lancement était que Microsoft semblait à nouveau à la hauteur de ses anciennes astuces lorsqu’il s’agissait de forcer les utilisateurs à utiliser le navigateur par défaut Edge. L’installation d’un nouveau navigateur et l’ouverture d’un lien donnaient une seule chance de s’engager dans ce navigateur avec une case à cocher, mais la manquer signifiait changer manuellement la manière par défaut d’ouvrir plusieurs types de fichiers liés à Internet, notamment .html, .htm, .mhtml, . pdf, et des protocoles comme HTTP et HTTPS.

Microsoft a reçu beaucoup de critiques de la part des consommateurs et des entreprises Web au cours de ce processus, et il a finalement ramené la méthode habituelle en un clic pour changer le navigateur par défaut, via un ensemble facultatif de mises à jour cumulatives de Windows 11 (KB5011563).

Mais il semble que le changement n’ait pas apaisé les fabricants de navigateurs rivaux. « Cela devrait s’appliquer à tous les utilisateurs, pas seulement à ceux qui sont suffisamment compétents techniquement pour se rendre compte qu’ils doivent installer une mise à jour facultative, et savent comment le faire. Elle devrait être installée pour tous les utilisateurs », a déclaré le patron de Vivaldi, Jon von Tetzchner. dit Le registre.

« Bien qu’ils aient fait une tentative, le fait que cela ait été fait de la manière dont cela a conduit à supposer que cela n’est fait que pour éviter d’être poursuivi pour comportement anticoncurrentiel, et non pour résoudre réellement le problème sous-jacent. »

Tetzchner concluait par un vaguement menaçant : « Ils [Microsoft] continuez à essayer de rendre plus difficile le passage à d’autres navigateurs et leur utilisation. Nous attendons avec impatience que l’UE donne suite à cette faute professionnelle. »

Mozilla, le créateur de Firefox, n’a pas non plus été impressionné par la firme de Redmond. « Les gens devraient avoir la possibilité de définir simplement et facilement des valeurs par défaut et tous les systèmes d’exploitation devraient offrir un support officiel aux développeurs pour le statut par défaut. »

« En pratique, nous aimerions également voir des progrès dans la réduction du nombre d’étapes nécessaires pour définir un nouveau navigateur par défaut, et dans l’ouverture et la mise à disposition d’API pour que les applications définissent les paramètres par défaut utilisés par d’autres applications Microsoft. »

Source : StatCounter Global Stats – Part de marché des navigateurs

Malgré toutes les critiques auxquelles Microsoft a dû faire face concernant ses tactiques de promotion d’Edge, il s’agit désormais du deuxième navigateur le plus populaire sur les ordinateurs de bureau après avoir écarté Safari de la deuxième place le mois dernier avec une part de 9,5 %. La société de recherche Statcounter a Firefox avec une part de 7,5 % du gâteau, et Vivaldi n’a pas assez d’utilisateurs pour faire le graphique.