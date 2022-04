AMD Ryzen 7 5800X3D surpasse Intel Core i9-12900KS de 16 % dans les premiers tests de jeu

Pourquoi c’est important: le très attendu Ryzen 7 5800X3D d’AMD devrait être lancé le 20 avril, mais nous avons déjà vu les premiers repères pour la puce, et il pourrait vraiment prendre le titre de » CPU de jeu le plus rapide au monde « , étant donné qu’il est 16 % plus rapide que le Core i9-12900KS dans Shadow of the Tomb Raider.

Le point de vente péruvien XanxoGaming a publié les premiers benchmarks de jeu pour le Ryzen 7 5800X3D d’AMD. Le processeur utilise la technologie 3D V-Cache de la société qui empile une matrice de cache au-dessus du chiplet Zen 3 7 nm existant, augmentant la quantité de cache L3 à 96 Mo, dans le cas du nouveau processeur, par opposition aux 32 Mo utilisés dans le Ryzen 7 5800X standard.

Travaillant aux côtés du développeur de l’outil d’analyse de fréquence d’images CapFrameX, la publication a testé le jeu à une résolution de 1280 x 720 avec des paramètres bas pour supprimer la carte graphique en tant que goulot d’étranglement potentiel.

Chaque système de test de processeur était légèrement différent, mais la partie surprenante est que le PC Intel était le plus puissant, contenant une mémoire GeForce RTX 3090 Ti et DDR5-4800 C40, tandis que le banc de test AMD utilisait une GeForce RTX 3080 Ti avec DDR4-3200 C14. Mémoire.

Les résultats montrent que le Ryzen 7 5800X3D a géré une fréquence d’images moyenne de 231 ips. Le Core i9-12900KS a atteint environ 200 ips et le 12900K/KF est arrivé à environ 190 ips.

Tom’s Hardware note que Shadow of the Tomb Raider s’appuie fortement sur la vitesse de la mémoire et est sensible à la latence de la mémoire, ce qui donne au Ryzen 7 5800X3D un avantage dans ce domaine. Il sera certainement intéressant de voir des tests de pommes à pommes avec différents jeux lorsque la puce arrivera dans moins de deux semaines.

Un autre facteur à considérer est que le Ryzen 7 5800X3D sera au prix de 449 $ au lancement, tandis que le Core i9-12900KS, qu’un overclockeur a récemment porté à 7,45 GHz, coûte environ 800 $. Le produit d’AMD sera limité en termes d’overclocking en raison de sa conception V-Cache et chiplet, mais de nombreux joueurs ne s’en soucieront probablement pas lorsqu’il offre de telles performances à ce prix.