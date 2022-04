Windows 3.1 fête ses 30 ans : il a introduit le Solitaire et le Démineur

Lancé le 6 avril 1992, Windows 3.1 a apporté une bouffée d’air frais à l’industrie du PC, y compris les premiers jeux vidéo préinstallés.

Ce mois-ci marque l’anniversaire de Windows 3.1, le système d’exploitation lancé il y a exactement 30 ans qui a révolutionné l’industrie informatique et dont les nouvelles fonctions n’ont cessé d’apparaître dans toutes les versions ultérieures jusqu’au dernier Windows 11. D’autre part, c’est justement à la version sortie le 6 avril 1992 que nous avons à des fonctions telles que les raccourcis CTRL + C et CTRL + V pour copier et coller quelque chose, mais aussi le désormais légendaire économiseur d’écran et lecteur multimédia. Des solutions dont même la concurrence au fil du temps s’est inspirée.

Windows 3.1 s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires au cours des trois premiers mois de vente, ce qui en 1992 pouvait être considéré comme un succès pour un système d’exploitation. D’autre part, l’évolution de Windows 3.0 a apporté plusieurs améliorations, notamment du point de vue de l’interface utilisateur, qui avec cette version est devenue plus compréhensible et capable de soutenir l’idée de Microsoft : apporter un ordinateur personnel dans chaque foyer . Il y a même eu les deux premiers jeux vidéo intégrés à Windows : Solitaire et Campo Mine, devenu plus tard Prato Fiorito.

La prise en charge de Windows 3.1 a cessé en 2001, lorsque Microsoft a supprimé le système d’exploitation historique de la liste de ceux qui recevraient des mises à jour de sécurité continues. Le système d’exploitation peut toujours être utilisé facilement grâce à la grande quantité d’émulateurs en circulation, dont un disponible même pour iPad. Et pour cela vous n’avez pas besoin de disquettes, les supports physiques aujourd’hui oubliés mais qui à l’époque permettaient aux utilisateurs d’installer le système d’exploitation. D’autres fois, en somme, qu’il est toujours agréable de fêter lors d’anniversaires comme celui-ci. Les 30 ans de Windows 3.1 tombent cependant quelques jours après l’anniversaire de Microsoft, fondé le 4 avril 1975.