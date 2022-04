Une femme atteinte d’une maladie neurodégénérative rare recommence à marcher grâce à des électrodes dans les nerfs

Une femme atteinte d’atrophie multisystématisée a pu remarcher après un an et demi grâce à un appareil à électrodes implantées dans les nerfs rachidiens.

Un patient en rééducation après implantation d’électrodes. Crédit : EPFL / Jimmy Ravier

Un patient atteint d’une maladie neurodégénérative rare appelée atrophie multisystématisée (AMS) a recommencé à marcher après une épreuve de 18 mois. Chaque fois qu’il essayait de se lever, il s’évanouissait, en raison d’une complication de l’AMS appelée hypotension orthostatique, qui fait chuter la tension artérielle. Ce résultat extraordinaire a été possible grâce à l’implantation d’un appareil qui génère des impulsions électriques, relié par des électrodes directement aux nerfs de la colonne thoracique. Le dispositif médical, déjà utilisé dans un passé récent pour faire marcher trois hommes paralysés, permet actuellement à Nirina – du nom du patient – de marcher 250 mètres.

Une équipe de recherche suisse dirigée par des scientifiques de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de Neurosciences Cliniques, du Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne (CHUV), du Defitech – Centre de Neurothérapies Interventionnelles (NeuroRestore) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le Dr Jocelyne Bloch, neurochirurgien à l’hôpital de Lausanne et chercheur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de l’EPFL, ont décidé d’utiliser cet implant car il avait pu supporter efficacement les changements de pression de patients paralysés en raison de blessures à la colonne vertébrale. Les principaux symptômes de l’atrophie multisystémique comprennent « l’hypotension, la rétention urinaire, la constipation, l’ataxie, la raideur et l’instabilité posturale », comme l’expliquent les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé. L’hypotension orthostatique affecte 80% des patients et est « une caractéristique centrale de la maladie », a déclaré à LiveScience le professeur Jose-Alberto Palma, professeur de neurologie à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York. La patiente ne pouvait même pas se rendre aux toilettes à cause de cette condition, s’évanouissant chaque fois qu’elle essayait de se lever, au moins 3 à 4 fois par jour.

Ce symptôme est dû au fait que l’atrophie multisystémique bloque les signaux que le cerveau envoie à travers les nerfs pour maintenir la tension artérielle ; lorsque la pression chute, par exemple, ces signaux provoquent un rétrécissement des artères et une accélération du rythme cardiaque pour le rééquilibrer. En raison de la maladie, le patient avait perdu ces signaux, les médecins ont donc décidé de les restaurer en implantant l’appareil. Il se compose d’une unité de contrôle pour la génération d’impulsions (placée dans l’abdomen); d’une plaque d’électrode implantée sur les nerfs du rachis thoracique et d’un accéléromètre capable de détecter les changements de position du patient. En tout, il y a 16 électrodes pour transférer les impulsions de l’unité de contrôle aux nerfs de la moelle épinière. Le patient peut contrôler l’appareil (par exemple en ajustant l’intensité des impulsions) grâce à un logiciel installé sur une tablette.

Après quelques jours de test, l’appareil a pu prévenir à la fois les étourdissements et la chute de la pression artérielle qui a entraîné l’évanouissement, permettant à Nirina de marcher à nouveau après un an et demi. Pour le moment, comme indiqué, la femme est capable de marcher 250 mètres avant de devoir s’allonger. L’atrophie multisystémique est une maladie neurodégénérative progressive et ce dispositif ne l’arrêtera pas, mais au moins une de ses complications les plus débilitantes a été partiellement contrôlée par les médecins. Les détails de la recherche « Système implanté pour l’hypotension orthostatique dans l’atrophie multisystématisée » ont été publiés dans le New England Journal of Medicine.