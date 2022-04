La Wwdc22 D'apple Aura Lieu En Ligne Le 6 Juin

Apple a annoncé qu’il hébergeait la Worldwide Developers Conference (WWDC) en ligne du 6 au 10 juin. L’entreprise sait qu’il est important d’insuffler le courage d’innover et de mener l’évolution technologique. C’est pourquoi il accueille avec succès la conférence des développeurs depuis deux ans.

C’est la troisième fois consécutive qu’Apple organise cet événement en ligne. Il est gratuit et accessible en ligne via Internet. La WWDC22 ne sera pas un événement ennuyeux car il y aura des développeurs, des geeks en informatique et des nerds du monde entier. De plus, Apple a déclaré qu’il accueillerait également l’événement WWDC22 en personne à Apple Park.

À l’Apple Park, les étudiants et les développeurs regarderont ensemble le discours d’ouverture et les vidéos sur l’état de l’Union. Cet événement a un grand potentiel pour stimuler les compétences créatives et la confiance des développeurs et des participants. Apple sait que pour s’aventurer dans les terres inconnues de la créativité et de l’intuition, de tels événements sont importants.

C’est la raison pour laquelle Apple est persistant et inégalé dans la divulgation de plus de mises à jour. À la WWDC22, il y aura plus de mises à jour sur iOS, tvOS, macOS, watchOS. Il y aurait une interaction avec des applications exceptionnelles et une expérience passionnante des dernières technologies.

Qu’est-ce que la WWDC ?

WWDC signifie Worldwide Developers Conference. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une conférence où les geeks et les nerds de l’informatique se réunissent pour partager des idées et des inventions technologiques.

Pratiquement, cette conférence concerne les développeurs de logiciels tiers tels que Mac, iPad et iPhone. La société invite les développeurs experts à être au courant des prochaines mises à jour du système. Plus encore, Apple prépare les développeurs à travers des ateliers, des discours, des sessions et des discours.

Il ne fait aucun doute que les développeurs sont au cœur de cette conférence. Cependant, Apple profite de cet événement pour annoncer ses plans et ses appareils Apple à un public plus large.

Qu’est-ce qui rend la WWDC22 spéciale ?

Apple a une communauté mondiale de plus de 30 millions de développeurs. Ces développeurs sont habiles et ambitieux. Pour affiner leurs compétences et leur offrir une expérience plus globale, Apple organise la WWDC22 le 6 juin. Cependant, sans ces conférences, la plupart des compétences dont disposent les développeurs peuvent passer inaperçues jusqu’à atterrir à la poubelle.

Susan Prescott est vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux et du marketing des entreprises et de l’éducation chez Apple. Elle a déclaré qu’Apple souhaitait fournir un forum pour connecter et créer des communautés de développeurs sous la forme de WWDC. Elle a également déclaré que dépasser les limites est le plus important lorsque nous voulons être à la tête du monde de la technologie.

La WWDC22 de cette année est plus spéciale, ambitieuse et excitante. Il contiendra les annonces du discours d’ouverture et la présentation de l’état de l’Union. Cependant, la prochaine WWDC22 comprendra davantage de laboratoires d’apprentissage de pointe, de salons numériques, de sessions d’information et de contenu localisé. Cela fera de la WWDC22 un événement véritablement mondial.

Qu’est-ce que le Swift Student Challenge ?

WWDC22 va être un grand lieu d’excitation et d’apprentissage. En plus d’inviter des développeurs du monde entier, Apple invite les étudiants à concourir et à montrer leurs compétences en codage. La programmation et le codage sont au cœur de chaque système. C’est la raison solide, Apple invite les étudiants passionnés par le codage à rejoindre le Swift Student Challenge.

Swift Playground est une application passionnante pour iPad et Mac. Cela rend l’apprentissage de la programmation Swift amusant. Lors de l’événement WWDC22, Apple invite les étudiants du monde entier à créer les applications Swift Playground de leur choix.

Plus encore, les gagnants recevront des prix passionnants tels qu’un ensemble de broches personnalisé, des vêtements d’extérieur WWDC22 et une adhésion d’un an au programme Apple Developer. Pour en savoir plus sur le Swift Student Challenge, visitez le site officiel.

À quoi s’attendre de la WWDC22 ?

La WWDC est traditionnellement un événement axé sur les logiciels. Cependant, cela ne signifie pas que la WWDC22 de cette année sera également un événement traditionnel. L’année dernière, nous avons vu les annonces de la prise en charge de SharePlay pour FaceTime, la prise en charge des widgets pour iPadOS et le stockage des identifiants sous forme numérique dans Apple Wallet.

Cependant, cela ne signifie pas que l’événement de cette année sera également le même sans apporter quelque chose de nouveau à la table. Nous avons également vu des événements passés le lancement de HomePod, des iMac mis à jour, de l’iPad Pro et du nouveau Mac Pro. Alors, que pouvons-nous voir cette année sur WWDC22 ?

Il est possible qu’à la WWDC22, Apple lance une mise à jour de Silicon Pac Pro, une version du MacBook Air ou de la puce M2. Il est surprenant de savoir qu’avant la WWDC22, Apple fournira des informations supplémentaires aux développeurs. Avant la matérialisation effective de l’événement, nous ne pouvons que présumer. Voyons comment Apple va nous donner la chair de poule à la WWDC22.

Remarques finales

Des développeurs du monde entier montreront leurs compétences et approfondiront leur apprentissage lors de la WWDC22. Apple organise des événements virtuels pour les développeurs depuis deux ans. La WWDC22 de cette année le fera pour la troisième fois consécutive.

Apple invite également les étudiants passionnés de codage à rejoindre le Swift Student Challenge pour développer les applications Swift Playground. Outre la formation des développeurs, Apple utilise également la WWDC pour annoncer de nouveaux appareils Apple et dévoiler des mises à jour et de nouveaux systèmes d’exploitation iPhone.