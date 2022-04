AMD confirme les problèmes de Ryzen et de ses graphismes avec Windows 11

On disait à l’époque que Windows 11 était conçu pour fonctionner avec les nouveaux processeurs Intel. Tout pourrait indiquer que les innombrables pannes que nous avons constatées avec les processeurs AMD. Depuis quelque temps déjà, les propriétaires de processeurs Ryzen signalent de multiples problèmes. Vos pilotes graphiques Radeon aggravent certains paramètres spécifiques au processeur dans le micrologiciel.

AMD confirme des bogues avec Radeon dans les processeurs Ryzen

Après une large couverture médiatique à ce sujet récemment, y compris la nôtre, AMD a confirmé que le problème existe bel et bien et en est conscient. Cependant, la société n’a pas donné de détails sur la cause du problème sous-jacent ni révélé de date à laquelle le correctif de bogue sera publié. Dans une déclaration à Tom’s Hardware, AMD a déclaré :

« Nous sommes conscients d’un problème dans le progiciel AMD qui ajuste certains paramètres du processeur AMD pour certains utilisateurs. Nous enquêtons sur le problème et partagerons plus d’informations dès que possible. »

AMD a introduit la prise en charge de Windows 11 pour les GPU Radeon avec sa version 21.9.1 du pilote graphique et parallèlement à cela, la société a également ajouté une nouvelle fonctionnalité d’overclocking appelée « Overclock automatique » via le logiciel Radeon. Fondamentalement, la fonction pourrait être utilisée pour overclocker également le CPU, ainsi que le GPU, le tout en un seul endroit.

Cependant, la fonctionnalité a commencé à remplacer les paramètres du micrologiciel entrés par les utilisateurs à leur insu, même lorsqu’aucun overclocking n’a été effectué. Les utilisateurs de divers forums en ligne ont signalé que le paramètre Precision Boost Overdrive (PBO) ne fonctionnait pas comme il se doit.

PBO est la fonctionnalité qui pilote essentiellement l’overclocking automatique sur les processeurs AMD Ryzen. Le PBO est destiné à augmenter les horloges CPU. En examinant le courant VRM, la puissance et les températures du SoC et en déterminant la marge de manœuvre disponible.