Les expéditions de cartes graphiques ont dépassé la barre des 50 millions l’an dernier

La vue d’ensemble : Le dernier rapport de Jon Peddie, qui surveille de près l’industrie des cartes graphiques, montre une augmentation spectaculaire des expéditions de GPU vers la fin de l’année dernière par rapport à la fin de 2020. Certaines pépites intéressantes incluent que le volume record pour les graphiques complémentaires carte a été atteint en 1998, lorsque 116 millions d’unités ont été vendues. Cela revient à 42 millions expédiés en 2020 et 50 millions d’AIB en 2021. Le marché des GPU représente désormais une activité de 51 milliards de dollars par an selon JPR.

Un rapport publié sur le marché AIB pour le trimestre se terminant en décembre 2021 montre que les fabricants ont livré un total de 13,1 millions de GPU discrets pour le trimestre, soit un bond de 29,5 % par rapport au même trimestre en 2020. C’est également un bond de 3 % par rapport aux 12,7 millions d’unités. expédiés au cours du trimestre se terminant en septembre 2021.

Les livraisons de GPU pour ordinateurs de bureau d’AMD au quatrième trimestre ont augmenté de 12,4 % par rapport au trimestre précédent et de 35,7 % en glissement annuel. Les livraisons de Nvidia ont augmenté de 0,5 % d’un trimestre à l’autre et de 27,7 % par rapport au quatrième trimestre 2020, maintenant sa domination avec une part de marché de 77,2 %.

Quelques facteurs clés devraient avoir un impact sur le marché des cartes graphiques complémentaires en 2022. L’entrée d’Intel dans le secteur avec sa gamme Arc est importante, même si nous ne les verrons probablement pas en volume avant la fin de l’année. Les éditions pour ordinateurs portables Intel Arc ont déjà été lancées, avec des variantes de bureau qui devraient arriver dans les prochains mois. La tentative d’Intel de bousculer le duopole effectif entre AMD et Nvidia était très attendue.

Le deuxième facteur auquel les GPU seront confrontés en 2022 est la récente tendance à la baisse des prix – et la rentabilité de l’exploitation minière. Selon nos propres données de suivi, les prix des cartes graphiques baissent lentement depuis la nouvelle année.

Vers la fin de 2021, ils étaient de près de 200 % supérieurs au PDSF, mais plus récemment, ils sont tombés à environ 50 % par rapport au PDSF selon le modèle exact. Après plus d’un an de prix grossièrement gonflés pour les GPU, la lumière au bout du tunnel pourrait enfin être en vue.