Twitter dit qu’il ajoute un bouton d’édition, mais pas à cause d’Elon Musk

En bref : Twitter a confirmé qu’il travaillait sur un bouton d’édition. Ce n’est pas une blague du poisson d’avril, et la décision n’est pas venue du fait que son principal actionnaire, Elon Musk, a tweeté un sondage demandant aux utilisateurs s’ils veulent la fonctionnalité.

Le compte de communication Twitter a écrit qu’il travaillait sur une fonction d’édition depuis l’année dernière. Ceux qui s’abonnent au service Twitter Blue pourront d’abord l’essayer, dans les mois à venir.

La société a également souligné que le bouton d’édition n’arrivait pas à la suite du sondage d’Elon Musk. Il a été révélé cette semaine que le PDG de Tesla avait acheté une participation de 9,2 % dans Twitter pour une valeur d’environ 2,89 milliards de dollars le 14 mars, faisant de lui le principal actionnaire de la société. Musk a ensuite publié un sondage demandant si les gens voulaient un bouton d’édition, qui a vu près des trois quarts des répondants voter en faveur de la fonctionnalité.

maintenant que tout le monde se demande… oui, nous travaillons sur une fonctionnalité d’édition depuis l’année dernière ! non, nous n’avons pas eu l’idée d’un sondage 😉 nous lançons les tests dans @TwitterBlue Labs dans les mois à venir pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui est possible. – Communications Twitter (@TwitterComms) 5 avril 2022

Twitter a déjà révélé qu’il travaillait sur un bouton d’édition, mais il a délibérément tweeté l’annonce le 1er avril afin qu’elle soit considérée comme une blague du poisson d’avril. Le chef de produit Twitter, Michael Sayman, a déclaré plus tard que le tweet était la « déclaration officielle » de l’entreprise.

Un petit GIF de démonstration montre que la fonctionnalité fonctionnera en cliquant simplement sur les trois points à côté d’un tweet publié et en sélectionnant Modifier le tweet.

Le vice-président des produits grand public de Twitter, Jay Sullivan, a déclaré qu’un bouton d’édition était la fonctionnalité Twitter la plus demandée depuis des années, permettant aux utilisateurs de modifier les tweets contenant des erreurs et des fautes de frappe sans avoir à supprimer l’intégralité du message. Cependant, il a noté que « sans des choses comme les limites de temps, les contrôles et la transparence sur ce qui a été édité, Edit pourrait être utilisé à mauvais escient pour modifier l’enregistrement de la conversation publique », c’est pourquoi la fonctionnalité prendra du temps et nécessitera beaucoup d’entrées .

3/ Sans des éléments tels que les limites de temps, les contrôles et la transparence sur ce qui a été édité, Edit pourrait être utilisé à mauvais escient pour modifier l’enregistrement de la conversation publique. Protéger l’intégrité de cette conversation publique est notre priorité absolue lorsque nous abordons ce travail. – Jay Sullivan (@jaysullivan) 5 avril 2022

Si vous voulez être l’un des premiers à essayer la fonction d’édition et avoir accès à une option d’annulation de tweet disponible dès maintenant, vous pouvez vous inscrire à Twitter Blue ici.