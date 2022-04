Le PDG de Tesla, Elon Musk, siègera au conseil d’administration de Twitter jusqu’en 2024 au moins

Pourquoi c’est important : Twitter nommera Elon Musk à son conseil d’administration. Cette décision intervient après que le PDG de Tesla a dépensé 2,89 milliards de dollars pour acquérir une participation de 9,2% dans la société. Généralement, une participation passive est lorsque le détenteur n’a pas l’intention d’influencer l’entreprise. Cependant, l’activité récente de Musk sur Twitter indique qu’il souhaite voir des changements.

En mars, Musk a critiqué la position de Twitter sur la liberté d’expression. Dans un sondage, il a demandé à ses abonnés si Twitter « adhère rigoureusement » aux principes énoncés dans le premier amendement. Soixante-dix pour cent ont répondu, » Non. » Il a poursuivi en demander que faut-il en faire.

Suite au dépôt 13G de lundi auprès de la SEC, Musk interrogé encore une fois, demandant si Twitter devrait avoir un bouton d’édition, orthographiant délibérément « oui » comme « yse » et « non » comme « on ». Jusqu’à présent, 73% pensent qu’ils devraient pouvoir modifier leurs tweets. Il a également déclaré qu’il avait hâte d’apporter des « améliorations significatives » à la plate-forme après l’annonce de sa nomination par Twitter.

Au plaisir de travailler avec Parag & Twitter board pour apporter des améliorations significatives à Twitter dans les mois à venir ! – Elon Musk (@elonmusk) 5 avril 2022

Ainsi, quel que soit le dossier passif 13G de Musk, il semble clair qu’il aimerait apporter des changements à la « mairie » en ligne. Cependant, il peut y avoir plus que simplement donner une voix à Musk. Twitter a peut-être vu son achat important comme une menace d’OPA hostile. Selon le dossier de la SEC, Musk sera limité dans l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société.

« La société nommera M. Musk au conseil d’administration de la société (le » conseil « ) pour servir en tant qu’administrateur de classe II avec un mandat expirant à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2024 de la société », indique le formulaire 8-K de la SEC. « Tant que M. Musk siègera au conseil d’administration et pendant 90 jours par la suite, M. Musk ne deviendra pas, seul ou en tant que membre d’un groupe, le bénéficiaire effectif de plus de 14,9 % des actions ordinaires en circulation de la société. à ce moment, y compris à ces fins une exposition économique par le biais de titres dérivés, de swaps ou d’opérations de couverture. »

Je suis vraiment heureux qu’Elon rejoigne le forum Twitter ! Il se soucie profondément de notre monde et du rôle de Twitter dans celui-ci. Parag et Elon mènent tous les deux avec leur cœur, et ils formeront une équipe incroyable. https://t.co/T4rWEJFAes — jack⚡️ (@jack) 5 avril 2022

La participation de 14,9% mentionnée est importante car, avec 15% de propriété réelle, Musk pourrait lancer une offre publique d’achat. Une offre publique d’achat a lieu lorsqu’un actionnaire détient une participation majoritaire dans la société et offre aux actionnaires un prix supérieur sur leurs participations. Cette tactique est une façon pour un individu ou un groupe d’exécuter une prise de contrôle hostile.

Ainsi, bien qu’il n’ait jamais indiqué qu’il souhaitait racheter Twitter, la direction préférerait lui donner un siège au conseil d’administration et une certaine influence plutôt que de lui permettre cette chance, du moins pour le moment. Le fondateur et ancien PDG Jack Dorsey et le PDG actuel Parag Agrawal ont tweeté leur approbation de la nomination de Musk.

En attendant, Musk devra traiter avec la SEC. En vertu des réglementations de la SEC, les investisseurs doivent signaler tout achat supérieur à 5 % dans les 10 jours. Selon CNBC, Musk a acquis les actions le 14 mars, mais il n’a déposé le 13G que le 5 avril. Cependant, le milliardaire devrait régler l’affaire rapidement. Les pénalités pour ce type de violation ont tendance à n’être que d’environ 100 000 $ – rien qui ne nuira considérablement à Musk.