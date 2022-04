Xbox Game Pass apporte Life Is Strange: True Colors et Lost in Random aux lecteurs cloud, console et PC

En bref : comme le veut la tradition bihebdomadaire, Microsoft ajoute un nouveau lot de jeux au Xbox Game Pass. À partir de ce mois-ci, les abonnés auront la possibilité d’essayer (ou de rejouer) des titres tels que Lost in Random et Life Is Strange : True Colors. De plus, les utilisateurs peuvent accéder à huit nouveaux jeux sur la plateforme Xbox Cloud, dont Dragon Age 2 et Star Wars Squadrons.

Dans les semaines à venir, les abonnés Xbox Game Pass recevront des titres passionnants à jouer via le cloud gaming. Huit nouveaux jeux arrivent sur la plate-forme Xbox Cloud, vous permettant de les jouer en déplacement ou sur des systèmes moins performants. Chinatown Detective Agency et MLB The Show 22 sont également lancés en tant que premières versions du Xbox Game Pass, aux côtés de Panzer Corps 2 et The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos Chicken Edition pour PC.

Voici ce que Xbox Game Pass a sur l’ardoise.

5 avril Cricket 22 (consoles et streaming)

MLB The Show 22 (consoles et streaming) 7 avril Chinatown Detective Agency (consoles, PC et streaming)

Dragon Age 2 (streaming)

Plants vs Zombies : Garden Warfare (streaming)

Star Wars : Les escadrons (streaming) 12 avril Life Is Strange : True Colors (consoles, PC et streaming)

Panzer Corps 2 (consoles, PC et streaming)

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Chaos (PC) 14 avril Lost In Random (consoles, PC et streaming)

Certains jeux actuels du service d’abonnement recevront également des mises à jour de contenu passionnantes, notamment Anvil: Vault Breakers (mise à jour de la saison 1) et Microsoft Flight Simulator (World Update VIII). Les membres peuvent également jouer à Minecraft Preview pour essayer de nouvelles fonctionnalités avant la sortie publique.

Le Xbox Game Pass Ultimate Perks de ce mois-ci permet aux utilisateurs d’essayer le service de streaming Paramount + (essai gratuit de 30 jours) et l’abonnement à la bande dessinée Marvel Unlimited (essai de 3 mois). De plus, les joueurs recevront également un lot cadeau spécial O’dyllita pour Black Desert et le charme d’arme Endless Possibilities pour Apex Legends.

Comme d’habitude, Xbox supprimera également certains jeux du service d’abonnement. Ceux-ci incluent MLB The Show 21, Rain On Your Parade, The Long Dark et Pathway le 15 avril et F1 2019 le 18 avril. Les utilisateurs peuvent les conserver dans leurs bibliothèques en les achetant avec leur réduction d’adhésion.