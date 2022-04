GM et Honda co-développeront des millions de véhicules électriques abordables à partir de 2027

En bref : General Motors et Honda ont annoncé leur intention de co-développer une série de véhicules électriques abordables basés sur la technologie de batterie Ultium de nouvelle génération. Le partenariat s’appuiera sur la technologie, la conception et les stratégies d’approvisionnement des entreprises pour permettre la production en 2027, en s’adressant aux marchés clés, notamment l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et la Chine.

Le duo travaillera également à la standardisation des processus et des équipements pour augmenter la production et réduire les coûts.

La PDG de GM, Mary Barra, a déclaré qu’en travaillant ensemble, les deux seront en mesure de mettre les gens dans les véhicules électriques plus rapidement que l’une ou l’autre des entreprises ne pourrait le faire seule.

« Nos plans incluent un nouveau produit tout électrique pour l’Amérique du Nord positionné à un prix inférieur à celui du prochain Chevrolet Equinox EV », a déclaré Doug Parks, vice-président exécutif du développement mondial des produits, des achats et de la chaîne d’approvisionnement chez GM.

Jusqu’à récemment, l’un des principaux obstacles à l’adoption était le coût. Les véhicules électriques ne deviendront pas courants tant qu’ils ne seront pas facilement disponibles dans un éventail de prix. Des véhicules comme le modèle 3 nous ont rapprochés de cet objectif, mais il faut encore plus de variété.

Le partenariat aidera également GM à tenir son engagement d’éliminer les émissions d’échappement des véhicules légers aux États-Unis d’ici 2035 et d’atteindre la neutralité carbone à l’échelle mondiale d’ici 2040. Honda, quant à lui, est sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Ce n’est pas la première fois que les deux constructeurs s’associent. En 2018, GM et Honda se sont associés pour accélérer le développement de composants de batterie à chimie avancée pour les véhicules électriques. GM a également aidé Honda à co-développer le SUV tout électrique Prologue qui devrait sortir en 2024.