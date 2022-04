Xiaomi lance un moniteur de jeu incurvé de 30 pouces en Chine pour 204 $

En bref : à 1 299 RMB ou un peu plus de 200 $, le moniteur incurvé Redmi de Xiaomi est un kit à prix attractif compte tenu des fonctionnalités embarquées. Ce n’est en aucun cas extrême, mais il est parsemé de spécifications décentes, y compris un panneau incurvé immersif 1800R, un taux de rafraîchissement élevé et HDMI 2.1. Il sera mis en vente en Chine plus tard cette semaine.

Il y a pas mal de choses intéressantes à noter sur le dernier (et le premier) moniteur incurvé Redmi de Xiaomi. Outre son prix modique, ce moniteur de jeu ultra large a un look plutôt élégant et minimaliste, sans angles / éléments de conception extrêmes ni éclairage RVB dans son châssis.

En ce qui concerne les spécifications, ce moniteur Redmi de 30 pouces est doté d’un affichage au format 21: 9 ultra large avec des cadres étroits, une courbure de 1800R, une résolution de 2 560 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement rapide de 200 Hz. Le panneau 8 bits utilise la technologie VA avec des temps de réponse GTG de 4 ms, 300 nits de luminosité maximale et une couverture sRGB de 126 %.

La page de liste chinoise du moniteur mentionne un rapport de contraste de 3000: 1 (aucune information HDR, apparemment) et la prise en charge d’AMD FreeSync Premium pour des jeux sans déchirure et à faible latence. Il est également raisonnablement équipé en termes de connectivité, qui comprend 2 ports HDMI (spécifications 1 x 2.1 et 1 x 1.4), DisplayPort 1.2 et une prise audio 3,5 mm.

Le Redmi Curved Monitor sera disponible en Chine le 8 avril. On ignore actuellement si Xiaomi prévoit un lancement international.